Ученые рассказали, как изменился мир после вымирания динозавров

Международная команда палеонтологов изучила огромное количество окаменелых ископаемых животных, найденных на территории штата Колорадо в США, и установила, что мир восстановился удивительно быстро после массового вымирания динозавров.

Статья исследователей опубликована в журнале Science под названием "Выход из тени динозавров". Коротко об открытии пишет Phys.org.

Исследование подтверждает общепринятую теорию о том, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад в результате глобальной катастрофы. Считается, что она была вызвана падением на Землю гигантского астероида, который врезался в поверхность на территории современной Мексики.

Коллекция окаменелостей, найденная в Колорадо, помогла установить, что млекопитающие довольно быстро "вышли из тени динозавров". Ученым удалось проследить историю их эволюции за период в один миллион лет после вымирания динозавров.

Падение астероида образовало огромное облако, которое долго висело над поверхностью, не пропуская солнечные лучи. Это убило крупных животных и многие виды растений. Ученые считают, что на Земле быстро вымерли более трех четвертей видов.

Однако жизнь вскоре вернулась, и уже наземные млекопитающие начали завоевывать мир. Эти животные довольно быстро по меркам эволюции увеличились в размерах. В исследовании сообщается о сотнях окаменелостей млекопитающих, представляющих 16 видов, и более 6000 окаменелостей растений.

Палеонтологи также проанализировали тысячи частиц пыльцы, что помогло определить, какие растения и в какой период времени произрастали на Земле. Анализ листьев также показал, что на нашей планете было несколько периодов потепления климата.

Установлено, что вскоре после катастрофы планета была покрыта папоротниками, а самое большое млекопитающее тогда было размером с крысу. Однако уже примерно через 100 тысяч лет в лесах преобладали пальмы, и млекопитающие выросли до размера енотов и стали почти такими же крупными, как до падения метеорита.

Через 300 тысяч лет в царстве растений правили деревья рода ореховых. Крупнейшие млекопитающие выросли до размеров бобра и, кстати, питались они этими растениями. Ученые считают, что, возможно, животные эволюционировали вместе с этими деревьями.

Через 700 тысяч лет появились первые бобовые растения. И на этот же период времени приходится появление двух крупнейших млекопитающих размером с волка. Они весили в среднем 50 кг, что в 100 раз превышало средний вес млекопитающих сразу после катастрофы.

Исследователи считают, что главным фактором укрупнения млекопитающих стало исчезновение динозавров. Они оставили пустой огромную экологическую нишу. Вероятно, сыграло свою роль и качество и виды пищи. Одновременное появление бобовых растений и крупных млекопитающих позволяет предположить, что растения обеспечили эффект "протеинового батончика".