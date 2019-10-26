Украинского эксперта выгнали из студии на канале "Россия 1"

Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского эксперта Вадима Трюхана. Председатель правления общественной организации "Европейское движение Украины" некорректно повел себя в отношении Попова.

Инцидент произошел в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. По мнению Трюхана, он никогда не сойдется во мнении с российскими оппонентами, так как у двух стран диаметрально противоположные национальные интересы.

"Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, ну, и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов", например, - уточнил Трюхан.

Ведущий попросил гостя пояснить обвинения в свой адрес. Трюхан сделал вид, что не услышал и попросил не перебивать. "Вы на меня накинулись, думаете, я без ответа оставлю?", - возмутился, в свою очередь, Попов. После этого украинскому специалисту указали на дверь.