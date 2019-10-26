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26.10.2019 12:00
Рубрика: В мире

Украинского эксперта выгнали из студии на канале "Россия 1"

Текст: Александр Саможнев

Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского эксперта Вадима Трюхана. Председатель правления общественной организации "Европейское движение Украины" некорректно повел себя в отношении Попова.

Фото: Михаил Маркив/ТАСС
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Инцидент произошел в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. По мнению Трюхана, он никогда не сойдется во мнении с российскими оппонентами, так как у двух стран диаметрально противоположные национальные интересы.

"Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, ну, и действовать в соответствующем режиме, как любит Попов", например, - уточнил Трюхан.

Ведущий попросил гостя пояснить обвинения в свой адрес. Трюхан сделал вид, что не услышал и попросил не перебивать. "Вы на меня накинулись, думаете, я без ответа оставлю?", - возмутился, в свою очередь, Попов. После этого украинскому специалисту указали на дверь.

В мире экс-СССР Украина РГ-Видео
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