В центре Барселоны начался 300-тысячный митинг за независимость Каталонии

В центре Барселоны 26 октября вечером началась мирная демонстрация с требованием признания результатов референдума 2017 года и отделения Каталонии от Испании, а также с требованиями к полиции освободить 44 человек, задержанных в ходе уличных беспорядков в Барселоне неделю назад. Кроме того, собравшиеся требуют от Верховного суда Испании оправдать 12 каталонских политиков, осужденных на длительные тюремные сроки или большие штрафы за причастность к организации референдума о независимости два года назад.

Манифестация растянулась по улице De la Marina на несколько километров, от Саграды (Собора Святого семейства, спроектированного Гауди) и практически до моря. Люди танцуют и поют, размахивая включенными фонариками смартфонов. В шествии принимает участие не только молодежь, но и множество людей постарше.

Над манифестацией кружат два полицейских вертолета. Люди машут им флагами снизу, что отличается от реакции на полицию в ходе беспорядков на прошлой неделе - тогда показывали неприличные жесты.

Мирная манифестация организована Национальной ассамблеей Каталонии и гуманитарной структурой Omnia, обе выступают за ненасильственное отделение региона от Испании.

Между тем полиция опасается, что ближе к ночи, когда мирные демонстранты разойдутся, на улицы выйдут радикалы, которые попытаются повторить уличные беспорядки. По сведениям местных СМИ, в магазинах за последние дни были раскуплены строительные каски и маски.

Еще одна демонстрация направилась 26 октября вечером к Управлению национальной полиции Каталонии. Заявленная ими цель шествия - "вернуть полицейским резиновые пули", которые сотрудники сил правопорядка применяли против радикалов во время протестов 18 октября.