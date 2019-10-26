В Японии погибли 10 человек в результате ливней

В Японии погибли как минимум 10 человек в результате ливневых дождей. По некоторым данным, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадали жители префектуры Тиба, которая находится недалеко от Токио. Там число жертв достигло 9 человек, сообщает телерадиокомпания NHK. Еще одного человека не досчитались в префектуре Фукусима.

Мощные дожди пришли на север и северо-восток страны из-за тайфуна под порядковым номером 21.

Стихия спровоцировала разливы рек, подтопление территорий и оползни.

Природный катаклизм нарушил сообщение между международным аэропортом Нарита и столичным Токио. В итоге более 3 тысяч человек были вынуждены провести ночь в терминалах воздушной гавани.