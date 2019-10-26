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26.10.2019 12:45
Рубрика: Общество

В международный рейтинг лучших университетов мира вошли 17 вузов РФ

Текст: Мария Агранович
В Москве проходит заседание Совета проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов - так называемого Проекта 5-100.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сейчас в проекте 21 вуз-участник и в эти дни каждый университет рассказывает о своих достижениях. По итогам Совет выдаст вузам рекомендации и обсудит правила нового конкурса, который пройдет в 2020 году.

Одним из ярких критериев успешности вузов сегодня становится вхождение в мировые университетские рейтинги. На днях 17 российских вузов попали в рейтинге U.S. News Best Global Universities, причем 14 из них - участники Проекта 5-100.

Фото: council.gov.ru
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В тройку российских лидеров рейтинга вошли МГУ им. М.В. Ломоносова (266-я позиция), МИФИ (388-я позиция) и МФТИ (402-я позиция). Рейтинг U.S. News Best Global Universities выходит уже более 30 лет, правда, до недавнего времени он охватывал лишь американские вузы.

Но с 2014 года вышел на международный уровень. В 2019 году в рейтинге 1500 университетов из 81 страны. Вузы оценивают по 13 индикаторам, среди которых публикационная активность, цитирование, мировая и региональная исследовательская репутация. Российские вузы участвуют в рейтинге с 2015 года и постепенно укрепляют свои позиции. Так, началось все с 4 университетов, в сегодня их уже 17.

Кроме общего, академического рейтинга, в U.S. News Best Global Universities есть и 28 предметных рейтингов, где тоже активно представлены вузы из России.

Так, в рейтингах по "Физике" - 19 наших университетов, по "Химии" - 14, по "Материаловедению" - 9, по "Инженерным наукам" - 8. Есть наши и среди лучших вузов, преподающих науки о космосе, математику, химию, экономику и бизнес.

Комментарии

Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

- Рейтинг U.S. News Best Global Universities не входит в число так называемых целевых рейтингов для Проекта 5-100, в котором участвует наш вуз. Но мы воспринимаем его как некий "проверочный" инструмент оценки. ИТМО здесь уверенно входит в мировой топ-300 по наукам о материалах, а также в топ-250 университетов мира по электротехнике и электронике. Есть пара аспектов, которые выгодно отличают этот рейтинг от конкурентов.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Во-первых - и это самое важное - 75 процентов его критериев определяются на основе библиографической базы данных Web of Science /InCites. То есть их легко проверить: вы сами можете открыть базу данных и убедиться в корректности оценок. А во-вторых, доля экспертного опроса в общем балле "весит" всего 25 процентов, не так много. На наш взгляд, это хорошо: мнение экспертов - все же субъективный компонент.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Уральский федеральный университет поднялся в рейтинге на 11 позиций. Мы демонстрируем успехи в материаловедении, физике, химической технологии - университет гордится сильнейшей научной базой и современными лабораториями в этих областях. Большое внимание УрФУ уделяет международному сотрудничеству и привлечению в университет талантливых исследователей - сегодня в вузе работает 35 постдоков со степенью PhD зарубежных университетов, 170 зарубежных аспирантов.

Марат Сафиуллин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ:

- Казанский федеральный университет - единственный из вузов Проекта 5-100, попавший в рейтинг по наукам о космосе. У нас исторически сложилась мощная инфраструктура, связанная с исследованиями космоса. Мы имеем две обсерватории: в Казани и на Северном Кавказе, а также один из крупнейших телескопов (РТТ-150), который находится в Турции.

Фото: iStock
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Более того, на Северном Кавказе работает уникальный роботизированный телескоп Мини-Мега ТОРТОРА (КФУ), единственный в своем роде, предназначенный для широкоугольного обзора неба. С его помощью уже получены уникальные астрофизические данные, к примеру, создан банк данных о метеорах для формирования картины эволюции межзвездного вещества. Мы также активно участвуем в одном из важнейших проектов последнего времени - международной космической миссии Спектр-РГ.

Михаил Стриханов, ректор МИФИ:

- МИФИ занял второе в России в предметном рейтинге по Физике и впервые вошёл в топ-400 общего рейтинга. Во многом эти достижения связаны с участием вуза в Проекте 5-100. С 2013 года мы провеликоренную трансформацию в научно-образовательной, международной и управленческой деятельности университета. Из отраслевого университета МИФИ стал университетом мирового уровня, привлекательным для лучших российских и зарубежных тудентов и учёных. Почти четверть всех наших студентов - иностранцы. А средний балл ЕГЭ в 2019 году заметно превысил "гроссмейстерскую" планку в 90 баллов.

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