Выбрана победительница конкурса красоты "Мисс Земля-2019"

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter.

21-летняя модель из Сан-Хуана обошла девять других претенденток на право участвовать в следующем выпуске конкурса "Мисс Земля".

Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле. На втором месте оказалась девушка из США - Мани Дэвис, на третьем - представительница Чехии Клара Ваврушкова. Россию представляла жительница Читы Анна Бакшеева. Россиянка вошла в десятку финалисток.