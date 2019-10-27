Актриса Кира Найтли рассекретила имя своей дочери

34-летняя английская актриса Кира Найтли рассекретила имя своей второй дочери.

Напомним. Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Звездных войн" в 2011-м начала встречаться с музыкантом немаловажной группы Klaxons Джеймсом Райтоном. Весной 2013-го пара поженилась во Франции, и в 2015-м их семья пополнилась дочкой - Иди. А этом августом Найтли родила рокеру второго ребенка. Тоже дочь.

Которую супруги назвали Делайлой, пишет Metro.

Причем пополнение артисты тщательно скрывали - про роды Киры стало известно только в прошлом месяце.

Актриса в интервью охарактеризовала процесс воспитания детей как чертовски трудный, сравнив его с марафоном. Несмотря на то, что она преуспевающая женщина и вполне может позволить себе штат прислуги, обеспечивающий артистическому потомству надлежащий высококачественный уход.

Плюс стало известно, что на ближайшие полгода Кира возьмет паузу в работе - дабы восстановиться после родов. Впрочем, как отмечают наблюдатели, не заметно, что формы Найти сильно пострадали. Буквально только что она выходила на торжественную ковровую дорожку в рамках представления в Лондоне своей последней картины, драмы "Опасные секреты", и выглядела "божественно".

Ранее сообщалось, что Найтли похвалила Вайнштейна, пока того все хулили.