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Актриса Кира Найтли рассекретила имя своей дочери

Новости
    27.10.2019, 18:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

34-летняя английская актриса Кира Найтли рассекретила имя своей второй дочери.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность

Напомним. Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Звездных войн" в 2011-м начала встречаться с музыкантом немаловажной группы Klaxons Джеймсом Райтоном. Весной 2013-го пара поженилась во Франции, и в 2015-м их семья пополнилась дочкой - Иди. А этом августом Найтли родила рокеру второго ребенка. Тоже дочь.

Которую супруги назвали Делайлой, пишет Metro.

Причем пополнение артисты тщательно скрывали - про роды Киры стало известно только в прошлом месяце.

Актриса в интервью охарактеризовала процесс воспитания детей как чертовски трудный, сравнив его с марафоном. Несмотря на то, что она преуспевающая женщина и вполне может позволить себе штат прислуги, обеспечивающий артистическому потомству надлежащий высококачественный уход.

Плюс стало известно, что на ближайшие полгода Кира возьмет паузу в работе - дабы восстановиться после родов. Впрочем, как отмечают наблюдатели, не заметно, что формы Найти сильно пострадали. Буквально только что она выходила на торжественную ковровую дорожку в рамках представления в Лондоне своей последней картины, драмы "Опасные секреты", и выглядела "божественно".

Ранее сообщалось, что Найтли похвалила Вайнштейна, пока того все хулили.

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