Актриса Настасья Самбурская отравилась лекарством от простуды

Российская актриса театра, кино и ТВ Настасья Самбурская рассказала в своем Instagram, что отравилась контрафактными медикаментами.

"Головокружительная история" артистки, как она ее охарактеризовала, за день собрала более двухсот тысяч отметок "нравится" - настолько жизненная.

По словам звезды "Универа", она "начала заболевать" и по дороге купила в аптеке средство от простуды. А дальше - "не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление".

"Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно всё, а тело покрылось жуткой крапивницей", - рассказывает Самбурская. Уточнив, что, по словам специалистов, еще легко отделалась, ведь актриса "напоролась на подделку".

"Какой-то умелец где-то в подвале (возможно прямо в этой аптеке) наколдовал какую-то дичайшую смесь и расфасовал в упаковки, похожие на известный бренд. Молодец, дядя, что сказать", - саркастически отметила актриса.

Настасья Самбурская - 32-летняя не только актриса, но и модель, певица, телеведущая. Помимо сериалов "Универ" и "Универ. Новая общага", известна по фильмам и шоу "СашаТаня", "Каникулы президента", "Держи удар, детка", "Zомбоящик".

Некоторое время была замужем за актером Кириллом Дыцевичем, "Мистером Беларусь" 2014 года, с которым развелась в январе прошлого года.