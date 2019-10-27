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Рубрика: В мире

Американские СМИ сообщили о возможной ликвидации главаря ДАИШ

Военные Соединенных Штатов провели в субботу в Сирии спецоперацию против лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ

Об этом сообщил телеканал Fox News. По его данным, аль-Багдади мертв. Есть версия, что террорист подорвал себя. Однако пока эта информация не получила официального подтверждения, пишет РИА Новости.

Между тем, накануне Белый дом анонсировал, что президент США Дональд Трамп планирует утром в воскресенье сделать важное заявление. Ранее американский лидер написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", не уточнив при этом, что именно случилось.

В мире США ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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