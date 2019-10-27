Так получилось, что в последнее время, помимо любимой передачи "Наблюдатель", я писал книгу "Обойдемся без педагогики", которая вскоре должна выйти в издательстве АСТ. И вот я проштудировал немало книг по современной педагогике. Сказать, что я обалдел, не сказать ничего.

В одной книге я обнаружил призыв к матери: "Помни, что твоя грудь принадлежит не только ребенку!", то есть такая борьба между отцом и ребенком за материнскую грудь. В другой книге было сказано, что если малыш не здоровается с гостями, его надо за это серьезно наказать, чтобы неповадно было. Еще где-то я прочел "жуткую" историю про то, как мама с папой впервые поехали на отдых вместе со своим чадом, и решили никогда этого больше не делать, настолько ребенок портил отдых...

Современные книги по педагогике - это в лучшем случае пособие по тому, как родителям дрессировать детей, а в худшем - стратегия и тактика военных действий, в которых папа с мамой должны одержать обязательную победу.

Среди прочих мне попалась на глаза книга Наталии Ининой "Испытание детством. На пути к себе" ("Никея", 2019). Взял я ее в руки с некоторым скепсисом, который был довольно скоро уничтожен. Знаете, чем? Увлекательностью! Наталия Инина написала книгу, которую интересно читать. Потому что в ней какой-то удивительный сплав заметок опытного психолога и исповеди всегда неопытного путника по собственной судьбе, ведь любой нормальный человек относится к жизни как к способу обрести новые впечатления, а не как к возможности подтвердить старый опыт.

Почему я сразу поверил Ининой? Потому что, во-первых, у нее есть собственный драматический (чтобы не сказать трагический) опыт детства, пересказывать который я не буду: лучше, чем у автора не получится, а хуже не хочу. А, во-вторых, у Ининой огромный опыт практикующего психолога, "спасателя мамы и детей", и ее выводы не умозрительны, а поняты и прочувствованы за годы работы.

Большинство авторов педагогической литературы относятся к ребенку как к объекту воспитания. То есть они как рассуждают? Мол, есть мы, взрослые, умные, прекрасные и опытные, и есть эдакие придурки-дети, ничего не понимающие в жизни, и вот нам надо их научить всему тому, что мы знаем сами. Совсем иной, и очень мне близкий, подход у Наталии Ининой: ребенок - это человек. Своеобразный? Разумеется. Со своими не всегда дрессированными тараканами, но кто из нас, взрослых, без них?

Современные книги по педагогике - это в лучшем случае пособие, как родителям дрессировать детей

В моей книге есть целая глава, посвященная тому, чему конкретно взрослые могут учиться у детей: например, отношению к людям не с точки зрения их социального статуса, а с точки зрения человеческого интереса, или любви к природе, или восторгу по поводу происходящего в окружающем мире. Какова же была моя радость, когда я прочел у Ининой: "Какой удивительный мир правды и любви могут подарить нам наши дети, если нам хватит мудрости и смирения быть их учениками".

Вообще, дорогие родители, вам не кажется, что при всей любви к своему чаду мы нередко относимся к нему довольно пренебрежительно? Нам все кажется, что мы круче наших детей, потому что мы опытней, финансово обеспеченней и проч. Читая книгу Ининой, я еще раз убеждался: дети даны нам для того, чтобы окончательно не позабыть в самих себе Божеское и человеческое. Вот только две цитаты из обращений девятилетних(!!!) детей к Богу из книги "Испытание детством": "Я никогда не смогу забыть папины глаза, как он смотрел, когда мама, схватив меня за руку, уходила от него навсегда. Господи, скажи, сколько весит слеза?" "Мама сказала, что я во сне плакал. Господи, о чем это мы с Тобой говорили?"

Мы несправедливы к нашим детям. Я видел массу родителей, которые боятся детей избаловать, но ни разу никто не переживал по поводу того, что ребенка можно недолюбить. Недолюбленные дети выходят в большую жизнь несчастными закомплексованными созданиями. Вы думаете, мы воспитываем детей? Неправда. Мы воспитываем родителей, пусть будущих. Недолюбленные в детстве родители начинают недолюбливать своих детей (лишь бы не избаловать!), и нет этому порочному кругу конца.

Книга Натальи Ининой еще и о том, (а может быть, в первую очередь), что ребенок - это звучит гордо, ребенок - это очень интересный человек, занятый главным делом жизни: формированием самого себя. Внутри каждого из нас, справедливо утверждает Инина, как бы живут ребенок, взрослый и родитель, и очень важно, чтобы ребенок внутри человека не погиб, потому что он для автора - синоним чистоты и искренности.

Взгляды Наталии Ининой на проблемы воспитания, на детей настолько мне близки, что я примерно понимаю, что именно ей будут возражать: а что, мол, разве нет плохих детей? Разве все дети такие хорошие? Мне часто задают такие вопросы, и я всегда отвечаю: если ребенок стал плохим, значит, он вырос, значит, он понял законы взрослого мира и старается жить по ним.

Дети даны нам для того, чтобы окончательно не позабыть в самих себе Божеское и человеческое

Как и всякая хорошая книга по педагогике, книга Ининой шире, нежели просто пособие по тому, как строить отношения с ребенком. Одна из главных мыслей автора: выстроить отношения с ребенком можно только, выстроив отношения с самим собой. Понимаете, какое дело: детство - это не просто период в жизни человека, это, с одной стороны, фундамент будущей жизни, а, с другой, критерий человечности каждого из нас.

Спасибо, Наталия Инина, за добрую и очень нужную книгу.