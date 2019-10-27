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Рубрика: В мире

Белый дом анонсировал "важное заявление" Трампа

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление". Такую информацию распространил Белый дом, уточнив, что выступление запланировано на девять часов утра (16.00 мск).

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп по ошибке заявил о строительстве стены в центральном штате

Ранее американский лидер озадачил пользователей загадочным твитом, сообщает РИА Новости. Глава Белого дома заявил, что произошло что-то очень важное, но не уточнил, что именно.

"Только что случилось что-то очень крупное!" - написал он субботу в своем Twitter.

В мире США Дональд Трамп
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