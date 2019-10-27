Белый дом анонсировал "важное заявление" Трампа

Президент США Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление". Такую информацию распространил Белый дом, уточнив, что выступление запланировано на девять часов утра (16.00 мск).

Ранее американский лидер озадачил пользователей загадочным твитом, сообщает РИА Новости. Глава Белого дома заявил, что произошло что-то очень важное, но не уточнил, что именно.

"Только что случилось что-то очень крупное!" - написал он субботу в своем Twitter.