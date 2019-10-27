Более 230 тысяч российских военных пишут "Географический диктант"

В воскресенье военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал Вооруженных сил по всей стране сдают географический диктант. По данным Минобороны РФ, в нем примут участие свыше 230 тысяч человек. Международная просветительская акция организована в армии более чем на 1240 площадках. Для сравнения - в прошлом году она прошла на 1026 военных площадках, где диктант написали около 140 тысяч человек.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, все они находятся на связи с Национальным центром управления обороной РФ, куда в течение дня будут стекаться сведения из различных гарнизонов. Известно, что в Южном военном округе в акции примут участие почти 37 тысяч человек, в Западном - более 44 тысяч, в Центральном - почти 25 тысяч, в Восточном - около 55 тысяч, на Северном флоте - еще почти 5 тысяч человек.

Свои знания по географии продемонстрируют и наши военный за пределами России. Диктант напишут на авиабазе "Хмеймим" в Сирии, а также на российских военных базах в Армении, Киргизии и Таджикистане. Впервые местом проведения этой акции станет корабль-музей "Крейсер Аврора" в Санкт-Петербурге.

На очных площадках диктант начинается в 12:00 по местному времени. Впервые, помимо английского, вопросы для диктанта перевели на французский язык. Задания разработали на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в РФ.

Сообщается, что в воинских частях, дислоцированных на острове Сахалин, диктант провели на восьми площадках. Главной из них стал штаб армейского корпуса в городе Южно-Сахалинск. Всего в акции участвовали более 2500 человек - военнослужащие, члены их семей, представители Всероссийского общественного движения "Юнармия".

В штабе Восточного военного округа в Хабаровске - на главной площадке акции в ВВО - диктант открыл исполняющий обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенант Сергей Кураленко. В знаниях по географии там посостязались и другие представители командования ВВО, офицеры управлений и служб, члены их семей, гражданский персонал, юнармейцы и кадеты. Участники диктанта отвечали на видеовопросы о расположении городов, крупных озер, рек, о климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Вопросы озвучивали известный режиссер Никита Михалков, телеведущая информационной программы "Вести" Мария Ситтель и певец Сергей Шнуров.

Всего в Восточном военном округе для написания географического диктанта организовано 237 площадок, где за стол сели более 50 тысяч человек.

Так, в соединениях и воинских частях , дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, развернули десять экзаменационных площадок. Там проверили свои знания по географии более 6 тысяч военнослужащих. Центральной площадкой стал штаб воинского объединения в Белогорске. Кроме военных, диктант написали их родные, а также гражданские специалисты армии и юнармейцы.

Тестовый анонимный диктант включал 10 вопросов для разминки и 30 вопросов для оценки знаний каждого участника. Каждому бланку ответов присвоили индивидуальный номер.

- В Центральном военном округе более 24 тысяч военнослужащих и членов их семей приступили к выполнению заданий "Географического диктанта", акция проводится на 263 площадках, зарегистрированных в воинских частях, учреждениях, военных комиссариатах округа. Количество участников диктанта возросло на 70 процентов, а площадок - более чем на 60 процентов, - доложил командующий войсками ЦВО Александр Лапин. И добавил, что две площадки для диктанта расположены в российских школах на территории Таджикистана и Киргизии, где в акции принимают участие дети военнослужащих.

Кроме того, в акции задействованы и юнармейцы. А в штабе округа диктант ведущим диктанта стал Николай Рундквист - известный путешественник, писатель, географ, краевед.

В Таджикистане проверили свои географические знания более 300 военнослужащих 201-й военной базы РФ. Акциятам состоялась на двух зарегистрированных площадках среднеобразовательных школ Минобороны России № 6 и 4 городах Душанбе и Бохтаре.

Справка "РГ"

Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является Председатель Попечительского Совета Российского географического общества президент РФ Владимир Путин, давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.

В нынешнем году географический диктант охватывает 5831 площадку в России и еще 109 в других странах мира. Напомним, что эта международная просветительская акция проводится в пятый раз. Впервые географический диктант состоялся в 2015-м, тогда его писали на 210 площадках в России. Двумя годами позже диктант стал международным - свои знания проверяли уже не только жители РФ, но и многих иностранных государств. Тогда акция проходила в 25 странах, а в 2018 году - в 97.

Всего за четыре года ее участниками стали почти 900 тысяч человек по всему миру. А самым массовым признан географический диктант 2018 года - тогда его написали 376 тысяч человек (257 тысяч - на очных площадках и 119 тысяч - в интернете).