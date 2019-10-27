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27.10.2019 20:21
Рубрика: Спорт

Короткий сет

Чемпионат мужской Суперлиги пройдет по облегченной схеме
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В выходные прошли матчи стартового тура чемпионата мужской Суперлиги. В этом сезоне он пройдет по облегченной схеме: на предварительном этапе турнир как бы "в полтора круга", затем короткий раунд плей-офф и "Финал шести". Победитель и призеры определятся непривычно рано - уже 5 апреля. После этого национальная сборная начнет подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио, путевка у нас уже в кармане.
Столичные динамовцы начали чемпионат победой над новокуйбышевской "Новой" в трех партиях. Фото: Всероссийская Федерация Волейбола Столичные динамовцы начали чемпионат победой над новокуйбышевской "Новой" в трех партиях. Фото: Всероссийская Федерация Волейбола
Столичные динамовцы начали чемпионат победой над новокуйбышевской "Новой" в трех партиях. Фото: Всероссийская Федерация Волейбола

Если бы 14 командам пришлось играть в два круга, то в "регулярке" каждому участнику пришлось бы провести по 26 матчей. Но это слишком много для олимпийского сезона. Поэтому клубы были разделены на две условные семерки, по спортивному принципу "змейкой" на основании итоговой классификации прошлого чемпионата. Внутри семерок - игры в два круга, а оппоненты из разных групп проведут друг с другом только по одной встрече. Итого - по 19 матчей для всех.

Красильников и Стояновский признаны лучшей командой года по версии CEV

Турнирная таблица ведется, естественно, общая. Две сильнейшие команды напрямую попадут в "Финал шести", занявшие с третьего по десятое место разобьются на пары и проведут двухматчевые противостояния по еврокубковой системе с возможным экстрасетом по завершении второй игры. Так и определятся четыре оставшихся участника решающей стадии.

"Финал шести" состоится 31 марта - 5 апреля, преимущественное право принять этот турнир на своей площадке имеет победитель "регулярки".

Самым агрессивным игроком на трансферном рынке межсезонья был питерский "Зенит", минувшей весной оставшийся без наград.

На берега Невы из выигравшего "золото" кемеровского "Кузбасса" отправился главный тренер нашей сборной финский специалист Туомас Саммелвуо, плюс целый ряд волейболистов национальной команды из разных клубов - связующий Дмитрий Ковалев, блокирующие Игорь Филиппов (оба - "Урал") и Иван Яковлев ("Факел"), либеро Евгений Андреев ("Газпром-Югра").

Волейболистки московского "Динамо" неудачно стартовали в Суперлиге

Бывший наставник питерского "Зенита" Александр Климкин теперь возглавляет красноярский "Енисей", место Саммелвуо в "Кузбассе" занял румын Георге Крецу, ранее уже работавший в "Белогорье".

Вот результаты стартовых матчей чемпионата мужской Суперлиги: "Локомотив" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) - 3:2, "Урал" (Уфа) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.) - 3:0, "Белогорье" (Белгород) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:0, "Динамо" (Москва) - "Нова" (Новокуйбышевск) - 3:0, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:0.

Спорт Волейбол
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