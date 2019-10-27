На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, определились финалисты. 2 ноября за главный трофей сразятся сборные Англии и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

В своем полуфинале англичане сумели одолеть победителя двух последних розыгрышей Кубка мира (2011, 2015), команду Новой Зеландии - 19:7. Таким образом, "All Blacks", как называют новозеландцев за цвет формы, не смогли продолжить свою победную серию, которая насчитывала к этому моменту 18 матчей.

В финале англичане сыграют с ЮАР, которая в упорнейшем поединке одолела Уэльс, - 19:16. Интересно, что Англия до сих пор трижды выходила в финал Кубок мира, но чемпионом стала лишь однажды, в 2007 году.

Для африканцев нынешний финал станет третьим. Два предыдущих заканчивались победой ЮАР в Кубке мира. Причем в 2007 году команда Южно-Африканской Республики обыграла именно англичан.