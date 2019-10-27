ЦСКА проиграл на своем поле "Динамо"

В одном из центральных матчей 14-го тура ЦСКА принимало в столичном дерби "Динамо". Победа осталась за гостями - 1:0.

В последние годы "Динамо" было едва ли не самым неудобным соперником для армейцев. В 20 предыдущих встречах этих команд в чемпионате "красно-синие" одержали лишь четыре победы. А при нынешнем главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко его команда ни разу не обыгрывала "бело-голубых".

Впрочем, вряд ли эти цифры сильно тревожили армейских болельщиков в преддверии очередного дерби. Гораздо больше их заботят последние результаты клуба, которые оставляют желать лучшего. Лишь одна победа в шести матчах во всех турнирах - с таким багажом команда Гончаренко подошла к противостоянию с "Динамо".

Но если ЦСКА идет в группе лидеров и по-прежнему пытается бороться за "золото", то "бело-голубые" крепко осели в нижней части таблицы. И это после сумасшедшей трансферной кампании минувшим летом, когда клуб накупил новичков на 35 миллионов евро.

- Все у нас будет нормально, - сказал перед дерби исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков. - Мастерство у ребят есть, да и с желанием нет никаких проблем. Надеюсь, в ближайшее время выправим ситуацию.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев. Они чаще атаковали, периодически угрожали воротам Антона Шунина. А на 22-й минуте ЦСКА получил право на пенальти. После просмотра видеоповтора Сергей Карасев углядел нарушение правил на Федоре Чалове и указал на "точку". Впрочем, выйти вперед "красно-синим" было не суждено: Никола Влашич пробил мимо.

Динамовцы активизировались лишь во второй половине. Неплохой шанс был у Себастиана Шиманьски. Отличная возможность возникла у Константина Рауша. На 80-й минуте защитник "бело-голубых" обыграл нескольких соперников и вышел один на один с Игорем Акинфеевым. Голкипер ЦСКА выручил свою команду, отбив мяч ногой после удара Рауша.

Однако на 85-й минуте даже Акинфеев оказался бессилен после удара с близкого расстояние Клинтона Н"Жи. Легионер "Динамо" забил первый мяч за "бело-голубых" и принес своей команде важнейшую победу.

В турнирной таблице ЦСКА остался на пятой строчке с 26-ю очками. Ну а динамовцы сравнялись с "Оренбургом", который идет на 12-й строчке. В активе обоих клубов по 14 баллов.