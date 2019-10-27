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Рубрика: Экономика

Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара

Текст: Георгий Панин
Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На российскую валюту по-прежнему оказывают влияние множество факторов. В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента. Мы видели реакцию рынка - рубль в моменте незначительно укрепился до 63,70 рубля к доллару.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Доходности по 5-летним и 10-летним ОФЗ снизились на 1,5 и 1,1 процента (до 6,15 и 6,44 процента) соответственно. Это может повлечь за собой в перспективе падение интереса к российскому долгу. Но пока последние аукционы Минфина показывают высокий спрос. Тем не менее, акции на этом фоне становятся наиболее привлекательными. И мы видим: отток капитала с января по август составил около 20 миллиардов долларов. И эта тенденция продолжится, что определенно скажется на российской валюте.

Доллар последнюю неделю торгуется в плюсе по отношению ко всем ведущим валютам. Инвесторы из-за улучшения ситуации в секторах производства и услуг никак не отреагировали на ухудшение показателя заказов на товары длительного пользования. Тем не менее, этот показатель подчеркивает слабость экономики. Все это последствия торговых войн. Так что ФРС продолжит следить за ситуацией на денежном рынке. И если статистика продолжит ухудшаться, то снизит ключевую ставку на 0,15-0,25 процента. Но на ближайшем заседании я не жду такого решения.

Санкционный вопрос пока поставлен на паузу. А цены на нефть плюс минус нашли свое равновесное значение, что помогает выполнять спокойно бюджетное правило и пополнять российский бюджет. И в ближайшую неделю до решения ФРС я ожидаю диапазон 63-64,5 рублей за доллар.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Что касается европейской валюты, то Марио Драги провел свое последнее заседание в качестве главы Европейского ЦБ, который он возглавлял восемь лет. Напоследок он предупредил инвесторов о

мрачных перспективах в экономике и спрогнозировал продолжительное время низких ставок. С 1 ноября ЕЦБ возобновит покупку активов на открытом рынке на 20 миллиардов евро в месяц.

Замедление секторов услуг и строительства, наряду со слабой динамикой заработных плат и занятости, демонстрирует, что понижательные риски остаются сильными. Отчеты PMI подтвердили замедление активности в Германии и еврозоне.

Инвесторы ждут очередного подтверждения рецессии, и когда они его получат, евро ослабнет. Пока же я ожидаю, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 70,70-72 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля
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