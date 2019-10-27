Адвокаты смогут получать солидную долю от выигранной их клиентами (то есть в реальности самими адвокатами, старавшимися ради клиентов) суммы. Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но денег затевать судебный процесс нет. В таком случае защитника можно привлечь обещаниями большой финансовой удачи в будущем. Это и называется "гонорар успеха".

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором - решающем - чтении поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которые легализуют подобную форму расплаты с адвокатом.

Председатель комитета Павел Крашенинников напомнил, что "гонорары успеха" применяются во многих государствах и применялись в России в дореволюционный период. Он отметил, что такой механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение.

- Кроме того, законодательное закрепление "гонораров успеха" позволит обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и пополнить бюджет как самих адвокатов, так и государства, - сказал Павел Крашенинников.

В проекте уточняется, что "гонорары успеха" не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам. По мнению экспертов, введение в правовое поле "гонорара успеха" прежде всего существенно облегчит защиту прав граждан. Предлагаемые поправки выведут из-под удара самих адвокатов. Ведь были попытки трактовать договоры о "гонораре успеха", которые на практике иногда заключались как некое якобы преступление со стороны адвоката.

Кстати, недавно Верховный суд России признал, что условие, когда размер вознаграждения адвоката ставится в зависимость от суммы, выигранной в суде, не противоречит законодательству. Но теперь, когда специальная норма будет прописана в законе, любые сомнения будут окончательно сняты. В целом законопроектом предлагается внести ряд серьезных изменений в закон об адвокатуре. Например, предлагается освободить от сдачи квалификационного экзамена кандидатов и докторов юридических наук, которым присвоено почетное звание "Заслуженный юрист РФ".

Вводится правило: если адвокат был лишен статуса в наказание, например за какое-то нарушение кодекса этики, ему запретят представлять интересы граждан в суде даже как простому юристу

Предложено ввести в качестве первого этапа квалификационного экзамена единое тестирование, которое будет проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов. Это позволит сделать условия получения статуса адвоката равными во всех адвокатских палатах. Не будет такого, что в каком-то одном регионе сдать экзамен легче, в каком-то сложнее. Программа на первом этапе будет везде одна.

Также устанавливается, что совет Федеральной палаты адвокатов определяет порядок распределения между адвокатами дел по назначению (когда защитник предоставляется гражданину государством) через использование автоматизированной информационной системы. Иными словами, очередность установит компьютер.

"Такое распределение дел между защитниками по назначению исключает влияние любых заинтересованных лиц и направлено на борьбу с так называемыми карманными адвокатами, снижение коррупционных рисков и более равномерное распределение нагрузки между адвокатами. Данный порядок уже применяется во многих регионах и представляется целесообразным закрепить его в законе", - сказал Павел Крашенинников.

Вводится правило о том, что адвокат, лишенный статуса по неблаговидным причинам, например неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед доверителем, разглашение конфиденциальной информации доверителя, нарушение норм Кодекса профессиональной этики, совершение умышленного преступления, не может быть представителем в суде.

"Такое правило позволит оградить граждан от недобросовестных лиц, которые, лишившись статуса адвоката за неприемлемые деяния, продолжают вести противоправную деятельность, но уже в качестве представителя стороны в суде", - пояснил Павел Крашенинников.

Напомним, теперь представлять на профессиональной основе чьи-то интересы в судах, начиная с регионального уровня, вправе только лица с юридическим образованием. У адвоката, лишенного статуса, пока остается возможность работать в суде как простой юрист. После принятия закона адвокаты, которые лишены статуса в наказание, будут не вправе кому-то помогать в суде.