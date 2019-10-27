В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

Из россиян ярче всех проявил себя форвард "Каролины" Андрей Свечников. 19-летний нападающий оформил дубль в ворота "Чикаго", а "ураганы" одержали победу со счетом 4:0. В 11 матчах у нашего вундеркинда уже 10 (3+7) очков.

Здорово проявляет себя и другой наш соотечественник Илья Михеев, выступающий за "Торонто". 25-летний новичок снова не остался без очка, отметившись голевой передачей во встрече с "Монреалем". Вот только его "Торонто" уступил - 2:5, потерпев третье поражение в последних четырех матчах. Другое дело, что к россиянину вряд ли могут быть какие-то вопросы: в 13 матчах форвард набрал 10 (4+6 баллов).

Если отличный старт Михеева для многих сюрприз, то от лидера "Тампы" Никиты Кучерова ждали большего. В 10 матчах он набрал 10 очков. Последнее - в игре с "Нэшвиллом" (2:3).