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27.10.2019 19:16
Рубрика: Культура

Куда привел язык

Из 24 языков, на которых ведется обучение, учебники есть лишь для девяти
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Из 193 языков и 84 диалектов, на которых говорят россияне, 18 языков находятся на грани исчезновения, 14 языков после 1990 года умерли, а десять переживают кризис. При этом из 24 языков, на которых ведется обучение, учебники есть лишь для девяти. Разработано 10 учебных программ для разных языков, еще около 10 - разрабатываются. Эти данные прозвучали форуме-диалоге "Языковая политика: общероссийская экспертиза", организованном Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). До конца 2019 года будет издано 104 учебника на семи языках-миллионниках (пока вышло более 90 учебников). В 2020-2021 годах, как ожидается, выйдет в печать 124 учебника на 24 родных языках.

- Эти предложения по развитию родных языков и продвижению русского языка в мире, - заявил на форуме депутат Госдумы Вячеслав Никонов, - совершенствуют не только организацию образовательного процесса, но и задают вектор формирования общероссийской гражданской идентичности.

Фото: iStock
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Так же на форуме была выработана "дорожная карта" развития родных языков и продвижения в мире языка межнационального общения - русского.

- Русский язык объединяет российское общество и весь русский мир, - заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов. - Его сила в поддержке родных языков, по уровню государственной поддержки которых наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире. Успех укрепления русского языка и языков народов России всегда видно: языки, когда им хорошо, гармонизируют межнациональные и межрелигиозные отношения.

Форум поручил экспертам продолжить работу над "дорожной картой" родных языков. Она составляется на основе принятой в 2018 году "Концепции изучения родных языков".

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