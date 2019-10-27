- Эти предложения по развитию родных языков и продвижению русского языка в мире, - заявил на форуме депутат Госдумы Вячеслав Никонов, - совершенствуют не только организацию образовательного процесса, но и задают вектор формирования общероссийской гражданской идентичности.
Так же на форуме была выработана "дорожная карта" развития родных языков и продвижения в мире языка межнационального общения - русского.
- Русский язык объединяет российское общество и весь русский мир, - заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов. - Его сила в поддержке родных языков, по уровню государственной поддержки которых наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире. Успех укрепления русского языка и языков народов России всегда видно: языки, когда им хорошо, гармонизируют межнациональные и межрелигиозные отношения.
Форум поручил экспертам продолжить работу над "дорожной картой" родных языков. Она составляется на основе принятой в 2018 году "Концепции изучения родных языков".