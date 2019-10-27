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27.10.2019 19:48
Рубрика: Власть

Дверь в Сербию

Евразийский союз расширил географию сотрудничества
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет круг партнеров в мире - соглашение о зоне свободной торговли подписано с Сербией. Интеграционные процессы на евразийском пространстве будут продолжаться, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев, пусть это и не нравится кому-то за океаном.

В пятницу премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении собрались в Москве на очередное заседание Евразийского межправительственного совета, главным событием которого стало подписание соглашения о ЗСТ с Сербией. По этому поводу из Белграда прилетела их коллега Ана Брнабич. Подписание соглашения, подчеркнул Дмитрий Медведев, позволит вывести на новый уровень отношения между странами ЕАЭС и Сербией. "Мы рассчитываем, что будет расти торговля. В первую очередь за счет снижения ввозных пошлин. И для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы: сербские товары на более выгодных началах смогут войти на рынок союза", - сказал он, обратив внимание на огромный рынок союза - 183 миллиона потребителей.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Премьер Сербии Брнабич вспоминала, как долгие годы ее страна находилась в изоляции, обложенная санкциями. "Сколько времени и возможностей вы теряете, пока другие растут и развиваются. Сербия после долгого и трудного периода изоляции, мне кажется, слишком долго была неактивной и ждала, чтобы другие нам открыли двери, открыли новые возможности", - сказала она. Сегодня Белград рад сотрудничеству с государствами, которые помогут ему развиваться.

Евразийский союз уже "открывал двери" для иностранных партнеров, которые проявляют к сотрудничеству интерес. В сентябре вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, действует зона свободной торговли с Вьетнамом и Ираном, подписано соглашение с Сингапуром, ведутся переговоры с Индией, Египтом, Израилем, рядом других стран, а на полях недавно прошедшего саммита Россия - Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и Африканским союзом.

Набирающий популярность евразийский проект не дает покоя отдельным мировым игрокам. Так, министр торговли США Уилбур Росс, комментируя интерес Узбекистана к союзу, предупредил, что такое устремление среднеазиатского государства может усложнить его вступление во Всемирную торговую организацию. "Что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы", - заявил Дмитрий Медведев. По его словам, это странно слышать от американской стороны, которая не просто вносит сумятицу в мировую торговлю, а, по сути, ведет торговые войны и дезорганизует международный торговый оборот.

Интеграционные процессы на евразийском пространстве будут продолжаться

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза продвигается успешно, считает глава правительства России: экономические показатели у стран союза неплохие, продолжает расти совокупный валовый продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство. Странам-участницам важно поддерживать темпы роста взаимной и внешней торговли, а для этого нужно укреплять внутренний контур интеграции и совершенствовать наднациональное регулирование. Поэтому предпринимаются шаги для свободного обращения разных групп товаров, снимаются торговые барьеры. Изначально их насчитали 56, ликвидировано 36. "Темп нормальный, но чем скорее мы все это устраним, тем быстрее будем двигаться вперед, - подчеркнул Медведев. - Уверен, что все страны "пятерки" это понимают и будут подходить конструктивно к решению этих задач, находить взаимоприемлемые решения".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Рапота: Россия становится экономическим центром

В качестве очередного шага участники союза заключили соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, которое определяет правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий. Документ обеспечит взаимное признание пробирных клейм и снимет еще один барьер между странами. Также подписано соглашение о мерах по унификации селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, который устанавливает единые требования в этой сфере.

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