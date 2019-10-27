Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может уже на этой неделе озвучить результаты рассмотрения жалобы на сервис бронирования отелей Booking.com.

Об этом сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах форума "Антимонопольное регулирование в России", организованного "Ведомостями". Жалобу в ФАС на Booking.com в феврале 2019 года подала "ОПОРА России", указавшая на навязывание гостиницам паритета цен.

"Это условие записано в договорах, заключаемых Booking.com с гостиничным бизнесом", - пояснил президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. По его словам, оно не дает отелям возможности сбрасывать цены на непроданные номера при снижении спроса - договор это жестко запрещает. "Если договор Booking.com такой, что отели должны поддерживать более высокую цену, когда могли бы с учетом снижения спроса предложить потребителям более низкую, это наш состав", - сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

История с Booking.com носит глобальный характер, указывает старший юрист "Пепеляев Групп" Ольга Протченко. В 2014 году Франция, Швеция, Италия, Германия начали расследование по факту включения в договоры с отелями условия о паритете цен, которое запрещает предлагать в каких-либо каналах продаж условия лучше, чем на Booking.com. Ограничение распространяется даже на стойки регистрации отелей. Регуляторы сошлись на том, что такая практика недопустима.

В ряде стран ЕС Booking.com после антимонопольных дел отказался от гарантии лучшей цены

Booking.com в ответ согласился на усеченную версию паритета цен: разрешил отелям предлагать более низкие цены, за исключением их собственных сайтов. Он аргументировал свою позицию проблемой фрирайдинга со стороны отелей. Сервис получает комиссию только при условии бронирования отеля на его платформе, отели же, если дать им полную свободу, могут использовать ее исключительно как витрину, а далее за счет более низких цен переманивать потребителей на свой сайт, где они будут бронировать отель без комиссии. Так как риск фрирайдинга ставит под вопрос саму бизнес-модель Booking.com, страны ЕС за исключением Германии, согласились, что паритет цен в узком варианте допустим.