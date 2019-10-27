Новости

На Урале лесовоз оставил без газа более 37 тысяч человек 19:18
СМИ: Сирийская армия вышла на границу с Турцией 19:13
Эксперт объяснил публикацию плана по "захвату" Калининграда войсками НАТО 18:27
Актриса Кира Найтли рассекретила имя своей дочери 18:15
Косачев: Противодействие терроризму - это командная работа 18:04
Автор "Чернобыля" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря" 18:01
Независимые автосервисы: почему они часто хуже и дороже дилерских 18:00
Трамп: Тест ДНК подтвердил, что ликвидировали именно аль-Багдади 17:51
Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность 17:37
Курды заявили об отводе своих отрядов с границы Сирии и Турции 17:25
В Ростове загорелся склад 17:24
В Сочи пять человек пострадали в ДТП при лобовом столкновении 17:15
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде 17:07
Трамп поблагодарил Россию за роль в ликвидации аль-Багдади 16:44
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области 16:29
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч 14-го тура РПЛ 16:10
Трампы задумались о продаже отеля в Вашингтоне 16:08
Карпин сообщил о беременности жены 15:59
В Донецке взорвали вышку сотовой связи 15:54
Новак: "Турецкий поток" достроят в срок 15:51
Секретный беспилотник США установил рекорд в космосе 15:39
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова 15:32
"Atlas с Алисой". Чем удивил самый дорогой кроссовер Geely 15:14
Украинца осудили за футболку с гербом СССР 15:06
Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
27.10.2019 18:57
Рубрика: Экономика

Скидки с условием

ФАС оценит политику Booking.сom по ценам на отели
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может уже на этой неделе озвучить результаты рассмотрения жалобы на сервис бронирования отелей Booking.com.

Об этом сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах форума "Антимонопольное регулирование в России", организованного "Ведомостями". Жалобу в ФАС на Booking.com в феврале 2019 года подала "ОПОРА России", указавшая на навязывание гостиницам паритета цен.

Фото: Reuters
"РГ" выяснила, как в разных странах мира живут бюджетные мини-отели

"Это условие записано в договорах, заключаемых Booking.com с гостиничным бизнесом", - пояснил президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. По его словам, оно не дает отелям возможности сбрасывать цены на непроданные номера при снижении спроса - договор это жестко запрещает. "Если договор Booking.com такой, что отели должны поддерживать более высокую цену, когда могли бы с учетом снижения спроса предложить потребителям более низкую, это наш состав", - сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

История с Booking.com носит глобальный характер, указывает старший юрист "Пепеляев Групп" Ольга Протченко. В 2014 году Франция, Швеция, Италия, Германия начали расследование по факту включения в договоры с отелями условия о паритете цен, которое запрещает предлагать в каких-либо каналах продаж условия лучше, чем на Booking.com. Ограничение распространяется даже на стойки регистрации отелей. Регуляторы сошлись на том, что такая практика недопустима.

В ряде стран ЕС Booking.com после антимонопольных дел отказался от гарантии лучшей цены

Booking.com в ответ согласился на усеченную версию паритета цен: разрешил отелям предлагать более низкие цены, за исключением их собственных сайтов. Он аргументировал свою позицию проблемой фрирайдинга со стороны отелей. Сервис получает комиссию только при условии бронирования отеля на его платформе, отели же, если дать им полную свободу, могут использовать ее исключительно как витрину, а далее за счет более низких цен переманивать потребителей на свой сайт, где они будут бронировать отель без комиссии. Так как риск фрирайдинга ставит под вопрос саму бизнес-модель Booking.com, страны ЕС за исключением Германии, согласились, что паритет цен в узком варианте допустим.

Экономика Туризм Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курды заявили об отводе своих отрядов с границы Сирии и Турции
Трамп: Аль-Багдади провел последние минуты своей жизни в полнейшей панике
Новак: "Турецкий поток" достроят в срок
Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией"
Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС