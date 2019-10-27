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Рубрика: В мире

Географический диктант РГО успешно написали на Балканах

Текст, фото: Александр Борисов (Сараево)
Национальный парк Сутьеска, Босния и Герцеговина. Фото: Александр Борисов Национальный парк Сутьеска, Босния и Герцеговина. Фото: Александр Борисов
Национальный парк Сутьеска, Босния и Герцеговина. Фото: Александр Борисов

В воскресенье на исторически тяготеющем к России постюгославском пространстве прошел географический диктант Русского географического общества (РГО) - масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является председатель попечительского совета РГО, президент России Владимир Путин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Корреспонденту "РГ " удалось пообщаться с директором центра РГО в Сербии Миролюбом Милинчичем, который рассказал, что в этом году диктант писали в Македонии (Скопье), Сербии (Белград - две площадки, Зренянин, Иваница, Брус и Штрпце), Черногории (Подгорица) и Боснии и Герцеговине (Баня-Лука, Мостар, Пале), что мероприятие приобретает все большую популярность на Балканах.

"За прошедшие три года идея о важности проведения диктанта была принята во всем регионе. От скромного теста по географии до географического праздника, который стал объединяющим фактором на просторах бывшей Югославии", - подчеркнул он, добавив, что отмечается и положительная тенденция по увеличению количества участников, пишущих диктант.

В этой связи географ обозначил достижения естественно-математического факультета Университета Баня-Луки, который уже второй год подряд с особым успехом организует в своих стенах диктант. "Географический диктант участники восприняли не столько как тест на наличие знаний, нежели как возможность узнать что-то новое о Российской Федерации, - констатировал Милинчич. - Эта и аналогичные акции РГО убеждают нас, что география имеет огромный потенциал для сближения наших народов".

Представитель посольства РФ в Сараево Лилия Сабирова сообщила, что "в Боснии и Герцеговине диктант писали на трех площадках - в Баня-Луке, Мостаре и Пале". "При этом вузы последних двух городов впервые присоединились к проведению российской акции, - указала она. - Диктант был позитивно воспринят местным населением, что подтверждает и количество участников - около 200 человек. Таким образом, граждане Боснии и Герцеговины проявили интерес не только к географии, но и к РФ".

Фото: Пресс- служба Министерство обороны РФ
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Географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017-го акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан, где диктант прошел в 416 организациях, за рубежом - Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.

В РГО с гордостью отмечают тот факт, что это мероприятие давно уже стало традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.

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