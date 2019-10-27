Юрий Чайка провел коллегию с белорусскими прокурорами

В Бресте прошло очередное заседание объединенной коллегии генеральных прокуратур России и Белоруссии, главной темой которого стало возмещение ущерба, причиняемого преступлениями и правонарушениями.

"Между генеральными прокуратурами Российской Федерации и Республики Беларусь установились тесные, конструктивные отношения в сфере обмена значимой информацией, оказания правовой помощи по уголовным делам в вопросах розыска и установления имущества, на которое может быть обращено взыскание с целью возмещения ущерба", - заявил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Он напомнил, что в России этому направлению в последнее время уделяется повышенное внимание и оно является одним из приоритетных в деятельности органов прокуратуры. По словам Чайки, действенным инструментом обеспечения взыскания вреда, причиненного правонарушениями, является право прокурора обратиться в суд с иском в защиту государственных интересов.

Так, по его данным, в прошлом году прокурорами в интересах государства предъявлено почти 37,5 тысячи исковых заявлений на сумму свыше 13,4 млрд рублей, в том числе 2,3 тысячи исков о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, на сумму 8,3 млрд рублей. По результатам судебного рассмотрения удовлетворено более 32 тысяч исков на общую сумму 14,5 млрд рублей, из которых 9,1 млрд рублей - возмещение ущерба от преступных деяний.

В этом году за первые шесть месяцев прокуроры в целях защиты интересов РФ, ее субъектов, муниципальных образований от преступных посягательств предъявили 1395 исков почти на 5,6 млрд рублей, из них 946 удовлетворено на сумму около 4,5 млрд рублей.

В свою очередь, Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк коснулся темы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. По его словам, в условиях глобализации, появления новых информационных технологий и финансовых инструментов обеспокоенность вызывает незаконное перемещение активов в иностранные юрисдикции, цель которого - сокрыть имущество от взыскания, "отмыть" преступные доходы и использовать их впоследствии в преступных схемах.

За первые шесть месяцев прокуроры в целях защиты интересов РФ, ее субъектов и муниципальных образований от преступных посягательств предъявили 1395 исков почти на 5,6 млрд рублей

"Очевидно, это затрудняет работу органов уголовного преследования по выявлению активов, возвращению таких ресурсов в страну и обеспечению их взыскания для возмещения вреда, причиненного преступлениями", - отметил белорусский Генпрокурор.

С учетом таких фактов Александр Конюк предложил российским коллегам усовершенствовать механизм взаимодействия по оказанию правовой помощи при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел. "Нам необходимо выработать дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств, иных финансовых активов, поиску имущества, наложению на него ареста для обеспечения последующего взыскания", - сказал Конюк.