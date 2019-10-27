Киев сократил подачу воды в ЛНР

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что Киев сократил подачу воды. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

"В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30% до возобновления подачи воды в заявленном объеме", - цитирует заявление пресс-службы МЧС ЛНР агентство.

Напомним, что Петровская насосная станция, наряду с Западной фильтровальной станцией, находятся на подконтрольных Киеву территориях. Это единственные источники воды, неконтролируемые властями ЛНР.