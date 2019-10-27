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27.10.2019 20:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и США продолжают двигаться к подписанию соглашения

Высокопоставленные представители Китая и США по торговым вопросам 25 октября провели телефонную беседу, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стороны выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по подготовке ряда документов завершены. Это проходит в рамках реализации договоренности, достигнутой две недели назад в ходе двусторонних торгово-экономических консультаций на высоком уровне, и свидетельствует о том, что стороны сделали шаг к достижению цели подписания промежуточного соглашения. Эти действия также оправдали ожидания рынка.

Полмесяца назад по итогам очередного раунда китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне был осуществлен существенный прогресс, что заложило важную основу для подписания промежуточного соглашения. После этого рабочие группы обеих сторон поддерживали тесные контакты и провели консультации.

Достижение торгово-экономического соглашения между Китаем и США заключается с учетом ключевых обеспокоенностей друг друга на основе равенства и взаимного уважения. Китайская сторона практическими действиями учитывает обеспокоенности американской стороны в вопросах закупки сельхозпродукции, контроля поставок фентанила и других. Китай, в свою очередь, имеет три волнующих его вопроса, а именно: отмена всех пошлин, введенных в период торговой войны, соответствие данных торговых закупок реальности и соответствие документов. Таким образом, итоги телефонного разговора между представителями Китая и США свидетельствуют об устранении ключевых разногласий между сторонами в ходе торговых консультаций.

Кроме того, на этот раз торговые представители двух стран также подтвердили, что технические переговоры по согласованию ряда документов завершены. Стороны пришли к консенсусу по вопросам работы системы по надзору за экспортом из Китая в США рыбной продукции и готового мяса птицы. Как отмечается, были достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США, а также механизма по обмену информацией по гигиеническим вопросам, касающимся соответствующей продукции.

Высокопоставленные представители двух сторон договорились провести следующий телефонный разговор, а до этого времени будут поддерживать постоянные консультации. Это определило четкое направление дальнейшей работы в рамках торговых переговоров. Обе стороны будут прилагать усилия для достижения промежуточного соглашения.

Вернуть двустороннее общение по экономическим вопросам в здравое русло после того, как разногласия имели место и переговоры велись в течение года, было нелегким делом для и для китайской, и для американской сторон. В настоящее время торговые переговоры между Китаем и США вступили в ключевой этап. Стороны должны ценить результаты, которые дались нелегко, стремиться к единению при сохранении различий.

Контроль над разногласиями при взаимном уважении, расширение сотрудничества на основе взаимной выгоды - таковы основные принципы, которых будут придерживаться китайская и американская стороны в продвижении вперед для достижения торгово-экономического соглашения на пользу не только Китая и США, но и всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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