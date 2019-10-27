Косачев: Противодействие терроризму - это командная работа

Трамп объявил об уничтожении лидера ИГИЛ аль-Багдади.

Любой факт ослабления террористического интернационала можно только приветствовать. Однако в данном случае смущает, во-первых, предыстория (аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз) и, во-вторых, понимание того, что противодействие терроризму - это значительно более сложная задача, чем физическое уничтожение его лидеров, даже самых непримиримых. И решение этой задачи, помимо точечных операций, подразумевает сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие распространению идеологии экстремизма. А это уже - командная работа, а не удел отдельных стран, тем более когда расчет явно сосредоточен на популяризации собственных действий, а не на решении конечных и общих задач.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.