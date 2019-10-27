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Рубрика: В мире

Курды заявили об отводе своих отрядов с границы Сирии и Турции

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщили об отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы. Их заменят сирийские пограничники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы SDF.

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В заявлении отмечается, что отряды "разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона".

Сирийские телеканалы Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод SDF бойцов и тяжелого вооружения на 32 километра от границы страны с Турцией.

В SDF заявили, что придерживаются обязательств по перемирию, и призвали РФ помочь в налаживании "конструктивного диалога" между автономной администрацией курдов и властями в Дамаске.

Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости
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Согласно опубликованному ранее пресс-релизу отрядов, в среду командир SDF Мазлум Абди заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необходимости обсудить детальнее некоторые пункты меморандума РФ и Турции по Сирии.

Власти Сирии не признают автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

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