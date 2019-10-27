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Рубрика: Спорт

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Ласицкене признали лучшей спортсменкой года
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В Таллине прошла церемония вручения премии Golden Tracks, на которой российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Напомним, что Мария выиграла все официальные старты в этом году и победила в 22 соревнованиях из 24. Ласицкене третий раз в карьере победила на чемпионате мира и во второй раз выиграла зимний чемпионат Европы. В Остраве она повторила личный рекорд - 2.06, что позволило ей возглавить мировой топ-лист. Кроме того, Мария выиграла все этапы "Бриллиантовой лиги", включая финал в Брюсселе.

Старший лейтенант Ласицкене победила на Военных играх с флагом России

Отметим, что в 2014 году Мария Ласицкене уже получала награду от Европейской легкоатлетической ассоциации как восходящая звезда.

У мужчин легкоатлетом года признан норвежец, чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами Карстен Вархольм.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
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