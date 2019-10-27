Под новые правила учета подпадают самые разные аппараты - и коптеры для выполнения профессиональных задач, и игрушки, и самодельные модели.
Главный критерий - максимальная взлетная масса от 250 граммов до 30 килограммов. Правила учета вступили в силу с 27 сентября "с целью обеспечения и организации безопасного, экономичного и регулярного воздушного движения при использовании воздушного пространства России", пояснили "РГ" в Росавиации.
Владельцам беспилотников дали еще месяц на их выполнение. Нужно было направить заявление в Росавиацию с указанием контактов и данных о беспилотнике.
Учет нужен, чтобы мотивировать людей пилотировать аппараты аккуратнее, добавляет руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиасистем Глеб Бабинцев. Теперь можно сразу установить владельца дрона, если при его крушении будет причинен какой-то вред. Немало уже было случаев, когда беспилотники падали на автомобили, повреждали линии электропередач.
Конечно, если вред нанес неучтенный аппарат, найти владельца будет сложнее. Но когда найдут, отвечать он будет и за нанесенный урон, и за нарушение правил полетов.
Кстати, уже появилась система противодействия дронам, которая блокирует связь с владельцем и заставляет их мягко сесть в месте запуска (о ней "РГ" пишет в статье "Дроны не пройдут").
"Естественно, полицейские не станут гоняться за каждым мальчиком с коптером", - говорит Бабинцев. Но если аппарат запускают в общественном месте, страж порядка теперь вполне может поинтересоваться учетным номером и проверить его действительность. Нет номера? Платите штраф: для физических лиц - две тысячи рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей. А если еще нарушено воздушное пространство, скажем, дрон летал у аэродрома, физлицо могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, а компанию - на 200-300 тысяч. Но тут речь не идет о криминальном использовании дронов. Это уже сфера контроля органов безопасности.
"Российская газета" опросила экспертов о том, что будет отныне с дронами-нарушителями. Оказалось, что правительственное постановление, прописывающее порядок регистрации беспилотников, вступило в силу раньше, чем появился закон, разрешающий сбивать тех, кто нарушает установленные правила. Законопроект, наделяющий силовиков полномочиями перехватывать управление беспилотниками и даже сбивать их, находится еще в Госдуме. Согласно документу, правоохранительные и силовые ведомства получат право пресекать полеты беспилотников в местах проведения массовых и публичных мероприятий, а также над критически важными объектами и потенциально опасными производствами и над элементами транспортной инфраструктуры. Пресечь полет беспилотника силовики смогут при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятий.Новыми полномочиями наделят МВД, Росгвардию, ФСБ, Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки. Но в действительности правоохранительные ведомства и спецслужбы сбивают дроны конечно уже и сегодня. Если решают, что от них может исходить угроза. Законопроект же призван легализовать и конкретизировать их действия. "Разумеется, силовые структуры и ранее привлекались для пресечения незаконных полетов, - соглашается ведущий эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов. - Но эта функция формально не была на них возложена, силовые структуры формально были ограничены в вопросах формирования штатов специалистов и их технического оснащения". "Что же касается обычных граждан, которые обнаружат над своим, допустим, дачным участком надоедающий дрон, то наиболее правильным в данной ситуации была бы фиксация самого полета. В дальнейшем эти материалы необходимо передать в правоохранительные структуры. В случае же самовольного сбивания подобных летательных аппаратов не исключены ответные иски со стороны их владельцев", - пояснил эксперт. "Что касается повреждения дрона, залетевшего на чужой участок, то, скорее всего, подобные споры будут решаться в порядке гражданского судопроизводства", - также считает адвокат Наталья Тарасова.
Подготовил Иван Петров
Управление гражданской авиации США требует регистрировать все беспилотники массой более 250 грамм. Полученный номер потом необходимо приклеить на свой аппарат. Процесс регистрации необременителен. Полеты запрещены рядом с аэропортами, военными базами, в национальных парках и других особых зонах, например над Вашингтоном. Что до разрешенных зон, то предварительных заявок на полет не требуется. Но коптер должен находиться в поле зрения пилота, а высота полетов ограничена 120 метрами. Запрещено летать над большими скоплениями людей, стадионами и местами масштабных ЧП.
В Италии действуют схожие ограничения. Потолок высоты здесь всего 70 метров, а для коммерческих полетов - 150 метров. Устройство должно весить менее 25 кг, его необходимо оснастить специальным знаком с информацией о владельце и идентификационной системе. Для запуска надо иметь страховку гражданской ответственности. А полеты в коммерческих целях требуют разрешения и уплаты пошлины в 94 евро.
Нарушение правил полетов может повлечь ответственность вплоть до уголовной: наказание до 2 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 евро.
Подготовили Игорь Дунаевский, Нива Миракян (Рим)