С 28 октября легкие дроны и коптеры уже не имеют права подниматься в небо без учетных номеров. Отпущенный их владельцам срок для постановки на учет истек.

Под новые правила учета подпадают самые разные аппараты - и коптеры для выполнения профессиональных задач, и игрушки, и самодельные модели.

Главный критерий - максимальная взлетная масса от 250 граммов до 30 килограммов. Правила учета вступили в силу с 27 сентября "с целью обеспечения и организации безопасного, экономичного и регулярного воздушного движения при использовании воздушного пространства России", пояснили "РГ" в Росавиации.

Владельцам беспилотников дали еще месяц на их выполнение. Нужно было направить заявление в Росавиацию с указанием контактов и данных о беспилотнике.

Учет нужен, чтобы мотивировать людей пилотировать аппараты аккуратнее, добавляет руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиасистем Глеб Бабинцев. Теперь можно сразу установить владельца дрона, если при его крушении будет причинен какой-то вред. Немало уже было случаев, когда беспилотники падали на автомобили, повреждали линии электропередач.

Конечно, если вред нанес неучтенный аппарат, найти владельца будет сложнее. Но когда найдут, отвечать он будет и за нанесенный урон, и за нарушение правил полетов.

Кстати, уже появилась система противодействия дронам, которая блокирует связь с владельцем и заставляет их мягко сесть в месте запуска (о ней "РГ" пишет в статье "Дроны не пройдут").

Запуск дронов без номеров теперь грозит физлицам штрафом до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - до 300 тысяч

"Естественно, полицейские не станут гоняться за каждым мальчиком с коптером", - говорит Бабинцев. Но если аппарат запускают в общественном месте, страж порядка теперь вполне может поинтересоваться учетным номером и проверить его действительность. Нет номера? Платите штраф: для физических лиц - две тысячи рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей. А если еще нарушено воздушное пространство, скажем, дрон летал у аэродрома, физлицо могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, а компанию - на 200-300 тысяч. Но тут речь не идет о криминальном использовании дронов. Это уже сфера контроля органов безопасности.

За сбитый дрон можно получить гражданский иск в суд

"Российская газета" опросила экспертов о том, что будет отныне с дронами-нарушителями. Оказалось, что правительственное постановление, прописывающее порядок регистрации беспилотников, вступило в силу раньше, чем появился закон, разрешающий сбивать тех, кто нарушает установленные правила. Законопроект, наделяющий силовиков полномочиями перехватывать управление беспилотниками и даже сбивать их, находится еще в Госдуме. Согласно документу, правоохранительные и силовые ведомства получат право пресекать полеты беспилотников в местах проведения массовых и публичных мероприятий, а также над критически важными объектами и потенциально опасными производствами и над элементами транспортной инфраструктуры. Пресечь полет беспилотника силовики смогут при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятий.Новыми полномочиями наделят МВД, Росгвардию, ФСБ, Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки. Но в действительности правоохранительные ведомства и спецслужбы сбивают дроны конечно уже и сегодня. Если решают, что от них может исходить угроза. Законопроект же призван легализовать и конкретизировать их действия. "Разумеется, силовые структуры и ранее привлекались для пресечения незаконных полетов, - соглашается ведущий эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов. - Но эта функция формально не была на них возложена, силовые структуры формально были ограничены в вопросах формирования штатов специалистов и их технического оснащения". "Что же касается обычных граждан, которые обнаружат над своим, допустим, дачным участком надоедающий дрон, то наиболее правильным в данной ситуации была бы фиксация самого полета. В дальнейшем эти материалы необходимо передать в правоохранительные структуры. В случае же самовольного сбивания подобных летательных аппаратов не исключены ответные иски со стороны их владельцев", - пояснил эксперт. "Что касается повреждения дрона, залетевшего на чужой участок, то, скорее всего, подобные споры будут решаться в порядке гражданского судопроизводства", - также считает адвокат Наталья Тарасова.

Подготовил Иван Петров

А как у них?

Управление гражданской авиации США требует регистрировать все беспилотники массой более 250 грамм. Полученный номер потом необходимо приклеить на свой аппарат. Процесс регистрации необременителен. Полеты запрещены рядом с аэропортами, военными базами, в национальных парках и других особых зонах, например над Вашингтоном. Что до разрешенных зон, то предварительных заявок на полет не требуется. Но коптер должен находиться в поле зрения пилота, а высота полетов ограничена 120 метрами. Запрещено летать над большими скоплениями людей, стадионами и местами масштабных ЧП.

В Италии действуют схожие ограничения. Потолок высоты здесь всего 70 метров, а для коммерческих полетов - 150 метров. Устройство должно весить менее 25 кг, его необходимо оснастить специальным знаком с информацией о владельце и идентификационной системе. Для запуска надо иметь страховку гражданской ответственности. А полеты в коммерческих целях требуют разрешения и уплаты пошлины в 94 евро.

Нарушение правил полетов может повлечь ответственность вплоть до уголовной: наказание до 2 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 евро.

Подготовили Игорь Дунаевский, Нива Миракян (Рим)