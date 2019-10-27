"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Встреча пройдет в воскресенье на московском стадионе "Локомотив" и начнется в 16.30 мск.

Состав "Локомотива" на игру: Гилерме (вратарь), Мурило, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука (капитан), Владислав Игнатьев, Жоау Мариу, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер.

Состав "Спартака": Александр Максименко (вратарь), Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия (капитан), Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо, Эсекьель Понсе.