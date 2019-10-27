"Локомотив" отыграл "минус 18" в матче Единой лиги против "Зенита"

Центральным матчем прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате Единой лиги стало противостояние команд из так называемой "большой пятерки". Питерский "Зенит" на своей площадке во встрече с краснодарским "Локомотивом-Кубанью" лидировал 18 очков, но резко добавившие южане все-таки сумели одержать волевую победу - 86:80.

Максимального отрыва хозяева добились на 23-й минуте после точного исполнения двух штрафных бросков Колтоном Айверсоном - 60:42. Однако железнодорожники еще до короткого перерыва ответили рывком 16:3, который завершил дальним попаданием Джонни О Брайант. А за 5.18 до сирены об окончании основного времени матча ветеран сборной России Виталий Фридзон наказал питерцев за технический фол и впервые вывел южан вперед - 73:72. Дальше усилиями Мантаса Калниетиса, Сэма Деккера и Уилла Каммингса кубанцы оторвались на восемь очков. Времени догнать соперника у "Зенита" уже не хватило.

В итоге "Локо" вышел на второе место в таблице, лучшими бомбардирами у добившихся успеха гостей стали О Брайант (18), Деккер (13), Каммингс (12) и пропустивший ЧМ-2019 по травме защитник нашей сборной Дмитрий Кулагин (11). У "Зенита" отличились Уилл Томас (17) и Айверсон (14).

- На мой взгляд, обе команды выложились на все сто процентов, игра забрала много энергии, - считает итальянский наставник "Локомотива-Кубани" Лука Банки. - Особенно я благодарен своим игрокам за то, что после очень невнятной первой половины они изменили свой настрой, вышли на вторую половину матча совсем с другим уровнем командной агрессии. Мы остались в игре, и это меня радует. После перерыва показали большую самоотдачу, сумев перевернуть весь ход встречи.

Главный тренер "Зенита" испанец Жоан Плаза посетовал: "Локо" взял много подборов в нападении, и нам необходимо над этим работать, соперник буквально забирал мячи у нас из-под носа. И еще у нас многовато потерь".

Результаты остальных матчей уикенда: "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - УНИКС (Казань) - 80:84, "Парма" (Пермский край) - "Калев" (Таллин, Эстония) - 85:74. У казанцев MVP недавнего тура Еврокубка Эррик Макколлум набрал 33 очка, "Парма" прервала трехматчевую серию побед прибалтийского клуба.

В чемпионате Единой лиги лидируют: "Химки" - 5 побед - 0 поражений, "Локомотив-Кубань" - 3-1, БК "Нижний Новгород" - 3-1, "Енисей" (Красноярск) - 3-1. Следующие матчи состоятся 3-5 ноября.