Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff’s deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv — Jason Whitely (@JasonWhitely) 27 октября 2019 г.

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News. Три человека находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, трагедия произошла на вечеринке студентов Техасского университета коммерции, при этом служба безопасности университета заявила в сообщении в Twitter, что мероприятие не проводилось в общежитии.

Как информирует телеканал WFAA-TV в Далласе, встреча студентов-выпускников вуза состоялась в местном ночном клубе, а подозреваемый в расстреле остается на свободе. По сообщениям в соцсетях, он был вооружен штурмовой винтовкой.

Причиной трагедии, по предварительным данным, является бытовой конфликт.