Партия "Альтернатива для Германии" идет второй на выборах в Тюрингии

В Тюрингии, где недавно завершились выборы в земельный парламент - ландтаг, опубликованы первые данные экзитполов. Согласно прогнозу ARD (они постоянно обновляются), лидером гонки становится партия "Левые" (29,7%). Последние пять лет она управляла Тюрингией вместе с социал-демократами и "зелеными". Премьер-министр Бодо Рамелов стал первым в истории объединенной Германии главой земельного правительства, представляющим посткоммунистов. Правда, сохранить коалицию ему будет нелегко.

Второй политической силой в Тюрингии, как до этого в Саксонии и Бранденбурге, может стать правая "Альтернатива для Германии" - у нее 23,8%. Христианские демократы, которые еще в 2014 году набрали больше всего голосов, но ушли в оппозицию, теперь предварительно всего лишь третьи (22,5%). Рейтинг местного отделения Социал-демократической партии Германии оказался еще хуже, чем ожидалось - менее 8,5%. Пятипроцентный барьер на грани проходят "зеленые" и "свободные демократы".

Первые предварительные официальные результаты выборов появятся через несколько часов. Между тем пресс-служба ландтага Тюрингии сообщает, что к 16.00 по местному времени явка составила более 54%. Это значительно больше, чем в 2014 году - тогда было 40,8%.