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27.10.2019 12:38
Рубрика: В мире

Пхеньян призвал США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына

Текст: Андрей Васильев

Пхеньян призвал Соединенные Штаты не спекулировать на дружбе главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это заявление озвучил глава комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль.

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
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По его словам, отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, однако они сохраняются благодаря дружеским отношениям Ким Чен Ына и Трампа.

В заявлении, опубликованном официальным корейским центральным информационным агентством ЦТАК, высокопоставленный северокорейский чиновник заявил, что в отношениях "нет существенного прогресса, несмотря на теплые связи между лидером Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом". По его словам, постоянная враждебность означает, что "в любой момент может произойти перестрелка".

Ким Ён Чхоль сказал, что администрация Трампа "серьезно ошибется", если она проигнорирует крайний срок к концу года, установленный Ким Чен Ыном, чтобы предложить взаимоприемлемые условия для сделки по спасению ядерных переговоров.

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