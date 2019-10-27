Питерский СКА проиграл пять матчей подряд в КХЛ

Продолжаются матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Накануне в центральном матче дня ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл питерский СКА. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу "железнодорожников".

Любопытно, что дважды армейцы с берегов Невы выходили вперед после точных бросков Александра Барабанова, но шайбы Якуба Накладала и Романа Савченко восстанавливали равновесие на площадке. В третьем периоде "Локо" вышел вперед после шайбы Артема Ильенко, однако вскоре Артем Зуб вновь вернул равенство в счете и перевел игру в овертайм.

Судьба матча была решена через минуту после начала дополнительного периода - победный бросок нанес Павел Кудрявцев.

СКА установил клубный антирекорд, уступив в пятом матче подряд, и расположился на непривычном для себя четвертом месте, набрав 26 очков в 23 играх.

После матча главный тренер армейцев Алексей Кудашов так прокомментировал неудачи клуба:

- Все дело в том, что мы очень легко пропускаем и очень тяжело забиваем, это нужно срочно исправлять.

СКА потерпел восемь поражений в 10 матчах, все с разницей в одну шайбу. Что проседает?

Алексей Кудашов: В первую очередь психология. Когда ты проигрываешь, уходит уверенность, ты пропускаешь легкие голы, потому что нервничаешь. В то же время забить становится сложнее.

Признайтесь, команде не хватает вожаков, таких как Гусев или Дацюк?

Алексей Кудашов: Сейчас в команде есть игроки, которые способны выигрывать матчи.

Не связан ли спад с тем, что команда находится под нагрузками, чтобы выйти на пик позже?

Алексей Кудашов: Нет, мы нормально тренируемся, в плановом режиме. Иногда есть усиленные тренировки, когда есть пауза между играми, иногда облегченные - обычно после матчей.