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Рубрика: Общество

Почему школьники не хотят быть четвероклассниками

Текст: Ирина Ивойлова

Ученые Психологического института Российской академии образования исследовали эмоциональное благополучие ребенка в начальной школе. Рассматривалось отношение ребенка к самому себе, своим успехам, достижениям и возможностям, то есть психологи исследовали его самооценку и уровень притязаний (это цели, к которым стремится ребенок). При этом еще и сравнивали показатели с данными советских времен. И вот что выяснилось: нынешние первоклашки, как и советские, приходят в школу с очень высокой самооценкой и чувствуют себя комфортно. Еще бы! В детском саду тебя все хвалили, оценок не ставили и ни с кем не сравнивали.

Фото: из семейного архива Лизы Новик
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Через год у советских первоклашек резко падала самооценка, ухудшалось эмоциональное благополучие, а у нынешних школьников это происходит только к четвертому классу - дети чувствуют себя растерянными, неуверенными в связи с переходом в 5 класс. Но не только в этом дело. Как проявляется эмоциональное неблагополучие? Вспышки гнева, плач, обида, разного рода страхи, желание обвинить во всех своих ошибках других людей…

- Свой вклад в нарушение эмоционального благополучия вносит мониторинг качества образования, я имею в виду Всероссийские проверочные работы. Многие родители говорят о страхе детей перед этой проверкой, о том, что учителя создают атмосферу предэкзаменационной тревоги, запугивают тем, что ребенок не сможет перейти в 5 класс, - рассказала "РГ" заведующая лабораторией научных основ детской практической психологии Психологического института РАО Алла Андреева. - Как только этот тревожный период заканчивается и дети поступают в пятый класс, их самооценка вновь повышается.

В этом же 4-м классе резко снижается удовлетворенность детей собственным возрастом - многие из них хотят оказаться младше или старше.

Фото: iStock
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"Это тоже свидетельствует об эмоциональном неблагополучии детей, заканчивающих начальную школу. Примечательно, что более младший возраст выбирают преимущественно девочки (почти 43% хотят стать младше и только 14% - старше себя нынешних), а более старший - мальчики (почти 65% хотят быть старше, и 30% - младше, чем сейчас), - замечает Алла Андреева. - По-видимому, система отношений учитель-ученик, принятая в начальной школе, для многих мальчиков уже исчерпала свой ресурс и перестала обеспечивать психологически комфортное состояние. А вот у девочек все иначе: больше 36% пятиклассниц (и только 14 % мальчиков) выбирают в качестве желаемого возраст, младше своего реального.

В отличие от советских второклассников, нынешние младшие школьники тревожатся лишь по поводу объективно значимых событий школьной жизни. Одним словом, прагматики!

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой
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