Премьер Ирака приказал развернуть спецназ на улицах Багдада

Протестующие на площади Тахрир в Багдаде, Ирак, 26 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Hadi Mizban

На фоне проходящих в Ираке антиправительственных протестов премьер-министр страны Адель Абд аль-Махди приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения.

Их командующему поручено "принять все необходимые меры", чтобы положить конец беспорядкам в столице, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере безопасности.

Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, травмы получили более 2,5 тысячи жителей, пишет РИА Новости. Протесты возобновились после недельного затишья в центре и на юге страны. Местные жители недовольны ростом безработицы и коррупцией в органах власти.

Напомним, в начале октября на начинавшихся мирно митингах люди потребовали отставки правительства. Позже протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.