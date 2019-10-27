Премьер Ирака приказал развернуть спецназ на улицах Багдада

На фоне проходящих в Ираке антиправительственных протестов премьер-министр страны Адель Абд аль-Махди приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения.
Их командующему поручено "принять все необходимые меры", чтобы положить конец беспорядкам в столице, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере безопасности.
Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, травмы получили более 2,5 тысячи жителей, пишет РИА Новости. Протесты возобновились после недельного затишья в центре и на юге страны. Местные жители недовольны ростом безработицы и коррупцией в органах власти.
Напомним, в начале октября на начинавшихся мирно митингах люди потребовали отставки правительства. Позже протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.