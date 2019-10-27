Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой открылась в пятницу вечером в центре Москвы. Здесь бизнесмены всегда смогут получить необходимую консультацию и оперативную юридическую помощь. Государство заинтересовано в развитии бизнеса, однако нередки еще случаи незаконных проверок, притеснения предпринимателей. В приемную омбудсмена можно будет также обратиться и в случаях незаконного уголовного преследования, для чего предназначен созданный при ней центр правовой помощи во главе с адвокатом Романом Кандауровым.

Во время открытия Татьяна Минеева сказала, что общественную приемную не случайно сделали на внешней площадке. "Доверие будет больше, когда предпринимателей будем принимать не в коридорах власти, а на внешних площадках", - отметила омбудсмен.

Роман Кандауров - руководитель центра правовой помощи "Версия защиты", на базе которого открыли приемную, рассказал, что сплоченная команда адвокатов различных специализаций готова оперативно подключиться к решению самых сложных проблем предпринимателей. "Большинство адвокатов центра - это бывшие сотрудники следственных, правоохранительных органов, прокуратуры и судов, которые имеют богатый опыт работы внутри системы", - сообщил Кандауров. По его словам, адвокаты центра будут оказывать бесплатную юридическую помощь для лиц, обратившимся к бизнес-омбудсмену, помогут составить экспертные заключения по степени правомерности уголовного преследования, содержания под стражей и по фактам нарушения прав предпринимателей.

Тема частных СИЗО актуально из-за сложных условий содержания

Сразу после официальной части в правовом центре прошел "круглый стол", участники которого обсудили перспективу создания в России частных тюрем. В дискуссии участвовали бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, прокурор Центрального административного округа Богдан Костенецкий, зам. префекта ЦАО Артур Никитюк, председатель ОНК Георгий Волков, адвокат Роман Кандауров - руководитель правового центра "Версия защиты". Соответствующий законопроект разрабатывается в настоящее время в нижней палате парламента. Как подчеркивали участники "круглого стола", создание коммерческих мест заключения выгодно для государства, которое тратит немалые деньги на содержание заключенных.

По мнению омбудсмена, тема частных следственных изоляторов особенно актуальна из-за сложных условий содержания подследственных. К наиболее острым проблемам содержания в учреждениях указанного типа относятся вопросы материально-бытового обеспечения, не отвечающего требованиям гигиены и санитарии. Среди проблем сегодняшних тюрем Минеева также назвала организацию качественного питания, медицинское обслуживание и высокую загруженность следственных изоляторов. По ее мнению, все эти проблемы касаются и предпринимателей.

В качестве возможного пути для улучшения качества исполнения наказаний омбудсмен назвала применение в пенитенциарной системе механизмов государственно-частного партнерства. "Это нововведение может стать одним из основных направлений реформ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ", - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей. Как было сообщено, в России уже создана рабочая группа, которая занимается проблематикой создания частных следственных изоляторов.