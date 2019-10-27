Новости

В Ленобласти около 7,5 тысячи человек остались без электричества 21:01
Партия "Альтернатива для Германии" идет второй на выборах в Тюрингии 20:59
"Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" в чемпионате России 20:55
Тренер "Спартака": Несмотря на счет в игре с "Локо", не все было идеально 20:10
В Дагестане в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека 20:09
Семин обвинил игроков "Локомотива" в нехватке желания победить "Спартак" 19:40
На Урале лесовоз оставил без газа более 37 тысяч человек 19:18
СМИ: Сирийская армия вышла на границу с Турцией 19:13
Эксперт объяснил публикацию плана по "захвату" Калининграда войсками НАТО 18:27
Актриса Кира Найтли рассекретила имя своей дочери 18:15
Косачев: Противодействие терроризму - это командная работа 18:04
Автор "Чернобыля" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря" 18:01
Независимые автосервисы: почему они часто хуже и дороже дилерских 18:00
Трамп: Тест ДНК подтвердил, что ликвидировали именно аль-Багдади 17:51
Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность 17:37
Курды заявили об отводе своих отрядов с границы Сирии и Турции 17:25
В Ростове загорелся склад 17:24
В Сочи пять человек пострадали в ДТП при лобовом столкновении 17:15
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде 17:07
Трамп поблагодарил Россию за роль в ликвидации аль-Багдади 16:44
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области 16:29
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч 14-го тура РПЛ 16:10
Трампы задумались о продаже отеля в Вашингтоне 16:08
Карпин сообщил о беременности жены 15:59
В Донецке взорвали вышку сотовой связи 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
27.10.2019 20:22
Рубрика: Экономика

Номер с видом на конвой

Приемная бизнес-омбудсмена начала свою работу с обсуждения вопроса частных тюрем
Текст: Валерий Львов
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой открылась в пятницу вечером в центре Москвы. Здесь бизнесмены всегда смогут получить необходимую консультацию и оперативную юридическую помощь. Государство заинтересовано в развитии бизнеса, однако нередки еще случаи незаконных проверок, притеснения предпринимателей. В приемную омбудсмена можно будет также обратиться и в случаях незаконного уголовного преследования, для чего предназначен созданный при ней центр правовой помощи во главе с адвокатом Романом Кандауровым.

Во время открытия Татьяна Минеева сказала, что общественную приемную не случайно сделали на внешней площадке. "Доверие будет больше, когда предпринимателей будем принимать не в коридорах власти, а на внешних площадках", - отметила омбудсмен.

Роман Кандауров - руководитель центра правовой помощи "Версия защиты", на базе которого открыли приемную, рассказал, что сплоченная команда адвокатов различных специализаций готова оперативно подключиться к решению самых сложных проблем предпринимателей. "Большинство адвокатов центра - это бывшие сотрудники следственных, правоохранительных органов, прокуратуры и судов, которые имеют богатый опыт работы внутри системы", - сообщил Кандауров. По его словам, адвокаты центра будут оказывать бесплатную юридическую помощь для лиц, обратившимся к бизнес-омбудсмену, помогут составить экспертные заключения по степени правомерности уголовного преследования, содержания под стражей и по фактам нарушения прав предпринимателей.

Тема частных СИЗО актуально из-за сложных условий содержания

Сразу после официальной части в правовом центре прошел "круглый стол", участники которого обсудили перспективу создания в России частных тюрем. В дискуссии участвовали бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, прокурор Центрального административного округа Богдан Костенецкий, зам. префекта ЦАО Артур Никитюк, председатель ОНК Георгий Волков, адвокат Роман Кандауров - руководитель правового центра "Версия защиты". Соответствующий законопроект разрабатывается в настоящее время в нижней палате парламента. Как подчеркивали участники "круглого стола", создание коммерческих мест заключения выгодно для государства, которое тратит немалые деньги на содержание заключенных.

По мнению омбудсмена, тема частных следственных изоляторов особенно актуальна из-за сложных условий содержания подследственных. К наиболее острым проблемам содержания в учреждениях указанного типа относятся вопросы материально-бытового обеспечения, не отвечающего требованиям гигиены и санитарии. Среди проблем сегодняшних тюрем Минеева также назвала организацию качественного питания, медицинское обслуживание и высокую загруженность следственных изоляторов. По ее мнению, все эти проблемы касаются и предпринимателей.

В качестве возможного пути для улучшения качества исполнения наказаний омбудсмен назвала применение в пенитенциарной системе механизмов государственно-частного партнерства. "Это нововведение может стать одним из основных направлений реформ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ", - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей. Как было сообщено, в России уже создана рабочая группа, которая занимается проблематикой создания частных следственных изоляторов.

Экономика Бизнес
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курды заявили об отводе своих отрядов с границы Сирии и Турции
Трамп: Аль-Багдади провел последние минуты своей жизни в полнейшей панике
Новак: "Турецкий поток" достроят в срок
Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией"
Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС