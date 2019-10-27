Как обезопасить дорогу в школу?

После трагедии в Саратове, где по дороге в школу была убита девятилетняя Лиза, родителей по всей стране волнует вопрос: безопасна ли дорога в школу у их ребенка? Не проходит ли она мимо гаражей или заброшенных домов, достаточно ли освещены улицы? И главное - можно ли отпускать детей одних?

"Москва по статистике входит в Топ-30 самых безопасных европейских городов, но городские власти вместе с общественными объединениями ставят задачу сделать ее самой безопасной столицей мира", - рассказала "РГ" первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, районы столицы оснащены самыми современными и мощными технологиями в области безопасности, так что родители могут не беспокоиться, отправляя ребенка одного на уроки. На улицах и в общественном транспорте работает система видеонаблюдения с идентификацией личности. "Жилой сектор города можно считать абсолютно безопасным. Кроме того, в Москве создаются смарт-кварталы, где в домах устанавливаются "умные" счетчики. Уличные камеры доступны для подключения жителей района, а домофоны позволяют принимать звонки на мобильник, что удобно, когда ребенок остается дома один, и взрослые видят, кто к нему пришел", - продолжает Инна Святенко.

Дороги к школам могут оснастить тревожными кнопками

Как рассказала журналистам зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, Общероссийский народный фронт принял резолюцию с перечнем мер предотвращения преступлений. В школах могут появиться уроки социальной гигиены, где ученикам расскажут об угрозах, которые могут исходить от посторонних. Предлагается оборудовать дороги к учебным заведениям информационными щитами с тревожной кнопкой, сигнал от которой поступает на пульт дежурного в ближайшем отделе полиции.

Прямая речь

Мария Коннова, председатель управляющего совета школы N 1252 имени Сервантеса:

- Идея поставить информационные щиты с тревожной кнопкой хорошая. Школы могут указать основные детские тропы, по которым идут каждый день на занятия их ученики. Но надо, чтобы сигнал поступал сразу на пульт дежурного в отдел полиции, а не охранникам в школу, которые не имеют права покидать пост. А еще и учителям, и родителям придется поработать, чтобы дети, пробегая мимо яркого щита, не баловались и не сигнализировали без повода. Ведь после 20-30 ложных вызовов правоохранительные органы могут просто отключить кнопки "SOS". Что касается просветительской работы, вести ее школам уже сейчас помогают на уроках ОБЖ волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Они рассказывают, как вести себя школьникам, оказавшимся в незнакомом месте, "потеряшкам" и другим в сложной ситуации. Заметив, например, за собой "хвост", они всегда могут забежать в ближайшую аптеку или отделение Сбербанка. У сотрудников там есть инструкция, по которой они должны незамедлительно связаться с полицией и родителями ребенка. Я еще категорически против запрещения мобильников в школе - имея их, дети всегда находятся на связи с мамой и папой.