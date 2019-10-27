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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ельня и ее герои

Под Можайском открыли мемориал
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8000)
У деревни Ельня, что находится в Можайском округе Подмосковья, после капитальной реконструкции открыли воинский мемориал в честь советских солдат, погибших здесь в 1941 году. Его реконструировали по инициативе местных жителей и главного управления по информационной политике Московской области на благотворительные средства.

"В 1941 году я пошла в первый класс. Но проучилась недолго - фронт подошёл к деревне. Нам некуда было ехать, в семье 10 детей мал мала меньше, кто примет такую ораву?" - вспоминает жительница Ельни Анастасия Лазарева. Их дом немцы сожгли, семья перебралась в землянку, и все, что дальше происходило в деревне, Анастасия Васильевна видела своими глазами.
Фронтовикам показали будущий памятник Ржевского мемориала

А именно здесь, у Ельни, в октябре 1941-го наши войска спасали Москву. Деревня расположена на Минском шоссе, а эта трасса, по задумке немецкого командования, должна была стать главным стратегическим направлением при наступлении на столицу. Здесь, на переднем крае Можайского укрепрайона, немецким захватчикам противостоял батальон капитана Романова из 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Бойцы 6 дней сдерживали натиск противника. Потом оборона была прорвана, но выигранное время позволило нашим войскам укрепить подступы к Москве. Почти все защитники Ельни погибли. В 2004 году поисковый отряд "Рубеж" впервые поднял незахороненные останки советских солдат. Для их захоронения в Ельне организовали мемориальное кладбище, на котором с почестями были преданы земле останки 123 красноармейцев. В прошлом году мемориал решили отреставрировать. Есть в Подмосковье программа по восстановлению памятников бойцам Великой Отечественной войны всем миром. Отрадно признать, что в числе благотворителей была и "Российская газета". Реконструкцию закончили как раз к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. "Благое дело мы совершили вместе, - отметила министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина. - Хочу пожелать всем присутствующим, не забывать те трагические и победоносные дни".

На торжественный митинг по случаю завершения реставрационных работ, пригласили всех местных жителей. Пришла и Анастасия Васильевна Лазарева.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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