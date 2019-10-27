Депутаты начали расследование высоких цен на авиабилеты

Парламент Якутии начал расследование причин, влияющих на высокую стоимость пассажирских авиаперевозок на внутренних маршрутах. Здесь за 45 минут полета приходится платить 15,8 тысячи рублей, получается более 21 тысячи в час.

Корреспонденты "Российской газеты" проверили цены в других регионах, где есть внутренние рейсы. Там они намного "гуманнее". А из Якутска до многих райцентров, особенно арктических, авиабилеты стоят дороже, чем до Москвы. Агентства предлагают билеты в столицу за 21 тысячу рублей, и в эти же октябрьские дни полет до центра Нижнеколымского улуса поселка Черский обойдется более чем в 34 тысячи.

Местные авиаторы объясняют такие несообразности множеством причин. В их числе высокие аэропортовские сборы, а также сложная схема завоза горючего, влияющая на его стоимость и, соответственно, на тарифы. Депутатов заинтересовало как раз горючее. "Необходимо разобраться, как формируются цены на авиакеросин", - говорит инициатор расследования депутат Виктор Федоров. В республике две региональные авиакомпании. Он уже выяснил, что существует очень большой разброс цен, по которым каждая платит за топливо.

"Полярные авиалинии" закупают авиакеросин по 67 тысяч рублей за тонну, "Якутия" - по 81 тысяче. В то же время на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе отпускная цена этого вида топлива составляет 46 тысяч рублей за тонну. Кстати, по данным Росавиации, цены на авиакеросин в большинстве дальневосточных аэропортов за последний год не изменились. А в Якутии из 26 аэропортов рост зафиксирован только в двух - в Мирном на 1,8 процента и в Талакане - на 1,5 процента. Но цена там выше, чем в других регионах. По некоторым оценкам, якутские авиаторы ежегодно переплачивают за горючее два миллиарда рублей. А вкупе с накруткой цен на билеты маржа может составлять до семи миллиардов в год. Депутаты взяли эти расчеты на карандаш. Если они подтвердятся, встанет вопрос: где оседает "навар"? Больших прибылей у авиакомпаний нет. Наоборот, правительство республики вливает в местную авиацию миллиарды, чтобы самолеты могли летать.

Льготный билет до Москвы стоит 7 тысяч рублей на 10 тысяч км полета. И столько же - на 240 км до Сангар

Недавно министр транспорта Якутии Александр Тарасов выступил с разъяснением, почему билеты на некоторые внутрирегиональные рейсы стоят дороже, чем до Москвы. В качестве примера привел маршрут Якутск - Черский: "Чтобы долететь до Черского, рассчитанное на 48 мест воздушное судно возьмет максимум 25 пассажиров, остальное - топливо. Все потому, что до Черского самолету нужно в два раза больше топлива, чем до того же Мирного или Нерюнгри. Естественно, за счет неполной загрузки воздушного судна цена билета тоже возрастает".

Тут все понятно, от Якутска до Черского 1600 километров, и баки самолета, чтобы он долетел, надо заправлять под пробки. Но вот другой райцентр - Сангар. От Якутска до него всего 240 километров, 45 минут полета. А стоимость авиабилета до этого поселка - 15,8 тысячи рублей! Как раз получается, в среднем более 21 тысячи в час.

Чтобы снизить пресс на кошельки населения, правительство республики за счет бюджета субсидирует авиаперевозки внутри улусов, а также полеты из Якутска и аэропорта Полярный до арктических райцентров. На каждый такой рейс два-три билета продают по льготной цене. Несколько дней назад в число субсидируемых направлений включили и маршрут на Сангар. За осень туда будет выполнено 12 рейсов, на которые можно приобрести льготные билеты по 6,8 тысячи рублей в одну сторону. Льгота очень существенная. Но даже по такой цене долететь до Сангар получается в два раза дороже, чем от Якутска до Москвы по аналогичной программе федерального субсидирования. Сейчас у меня на руках билет до столицы и обратно на декабрьские рейсы стоимостью 7000 рублей - в обе стороны, на 10 тысяч километров полета. И столько же люди платят по такому же спецтарифу за преодоление 240 километров до Сангар - на подобном отрезке московский борт даже высоту не успеет набрать.

Конечно, речь идет о разных весовых категориях в авиации. Но не о разных же планетах!

Комментарий

Роман Гусаров, главный редактор портала "Авиа.ру":

- Ситуация с ценой на авиатопливо везде разная. Крупные авиакомпании заключают договоры не с нефтеперерабатывающими заводами, а с крупными нефтяными компаниями (НПК) на огромные оптовые поставки. Соответственно, цена определяется от мировой биржевой стоимости на нефть, и по этой формуле определяется цена керосина. И поэтому, если в каком-то конкретном аэропорту цена на топливо подскочила, то крупной авиакомпании на это начихать. У нее цена фиксированная. Но тут есть и обратная сторона медали - может подскочить мировая цена на нефть. А региональные авиакомпании вынуждены заключать договора с топливозаправочными комплексами в каждом аэропорту. То есть на цену "в крыло". А она включает в себя все: и цену НПЗ, и доставки, и хранения, и заправки. В этом варианте часто бывает и так, что работает единственный продавец, цены которого вообще никто не регулирует. И авиаторам приходится покупать, потому что нет альтернативы. Справиться с проблемой дорогого керосина можно разве что с помощью субсидирования. Потому керосин дешевле уж точно не станет. Каждый год растет налог на НДПИ (на добычу полезных ископаемых), соответственно, будет повышаться и отпускная цена. При этом снижаются экспортные пошлины, значит, становится интересней вывозить нефть за рубеж, что тоже подталкивает к очередному росту цен на внутреннем рынке. Теперь, что касается аэропортовых сборов. В якутском поселке они действительно могут быть высокими, потому что очень сложно и дорого содержать эту инфраструктуру. С учетом того, что аэродромы стоят на вечной мерзлоте и у них всего один рейс в неделю. Все равно приходится содержать весь персонал аэропорта, который работает практически круглосуточно и поддерживает аэродром в рабочем состоянии. А если вспомнить, что в Якутии более 50 аэродромов, то становится понятно, что содержание такой большой сети - очень дорогое удовольствие. И здесь тоже без субсидий не обойтись. Если региональному бюджету это действительно не по силам, возможно, надо решать вопрос на федеральном уровне. В самом деле, не на разных же планетах живем.

Подготовил Андрей Полынский