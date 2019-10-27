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27.10.2019 21:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оренбуржье получило высокую оценку за реализацию нацпроектов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Опыт Оренбуржья в реализации национальных проектов может служить примером для других регионов. Такой вывод сделала Федеральная группа мониторинга за исполнением нацпроектов, посетившая область.
В Оренбургском районе мониторинговая группа оценила ход строительства детских садиков. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области В Оренбургском районе мониторинговая группа оценила ход строительства детских садиков. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбургском районе мониторинговая группа оценила ход строительства детских садиков. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, на итоговом совещании члены мониторинговой группы высоко оценили системный подход к работе по выполнению приоритетных задач, стоящих перед регионом.

- Мы получаем обратную связь от жителей, чтобы оперативно и адресно корректировать работу, - отметил губернатор области Денис Паслер. - Первый год реализации национальных проектов - пожалуй, самый главный - потому что мы поставили перед собой задачу: позитивные изменения, улучшение качества жизни люди должны ощутить уже на старте.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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В состав мониторинговой группы вошли сенаторы Алексей Кондратьев и Андрей Шевченко, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин, Максим Иванов, Владимир Гутенев, Анна Кувычко, Дмитрий Скриванов и заместитель руководителя департамента по обеспечению реализации социальных проектов партии "Единая Россия" Игорь Аюпов.

- В Оренбургской области реализация национальных проектов организована на высоком уровне, - констатировал член комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель группы Алексей Кондратьев. - Мы отмечаем хозяйственный подход, который можно привести в пример другим регионам. Видно, что люди болеют за результат. Важно, чтобы исполнители чувствовали ответственность за каждый рубль, вложенный в проект, а жители были вовлечены в процесс на всех этапах - от подготовки площадки и субботников до эффективной и бережной эксплуатации объектов.

Группа успела побывать на различных объектах. Так, в областном центре гости проверили двор на улице Салмышской, благоустроенный в рамках напроекта "Жилье и городская среда". А в Оренбургском районе познакомились с ходом строительства детских садов, возводимых в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография". Члены мониторинговой группы посетили детсад на 35 мест в селе Ивановка, который недавно получил разрешение на ввод в эксплуатацию. А готовность детсада в ЖК "Перовский" составляет более 80 процентов. Объект рассчитан на 90 мест, 40 из которых - ясельные.

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
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- В Оренбургской области в этом году будут сданы в эксплуатацию 19 новых детсадов, - рассказал и.о. министра образования региона Алексей Пахомов.

Кроме того, члены мониторинговой группы посетили самый крупный в стране центр "Мой бизнес", который готовится к открытию в ноябре. Объект эксперты назвали эталонным. Центр создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, что по итогам каждой поездки мониторинговой группы в регионы готовится экспертный отчет с рекомендациями. Результаты будут представлены председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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