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27.10.2019 20:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье разработают программу поддержки людей старшего возраста

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
До конца года в Оренбуржье будет разработана областная программа, объединяющая уже работающие и новые меры поддержки людей старшего возраста.
Все больше пожилых оренбуржцев стремятся вести активный образ жизни. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области Все больше пожилых оренбуржцев стремятся вести активный образ жизни. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
Все больше пожилых оренбуржцев стремятся вести активный образ жизни. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области

Об этом шла речь на заседании совета при губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию, где обсуждались вопросы социальной сферы.

- Цель национальных проектов - сильная экономика, рост доходов населения, комфортные условия жизни. Мы работаем над тем, чтобы жители каждой территории региона почувствовали улучшение качества жизни, - напомнил глава Оренбуржья Денис Паслер.

В Оренбуржье на поддержку семей с детьми направили 1,3 млрд рублей

Как сообщила пресс-служба правительства области, на сегодня все задачи по региональным проектам "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение" выполнены, реализация идет в плановом порядке.

- Все выплаты, предусмотренные проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей", предоставляются своевременно и в полном объеме, - констатировала и.о. министра социального развития Оренбуржья Татьяна Самохина. - 6804 семьи с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка. Выплата в сумме 5398 рублей ежемесячно предоставляется на 1411 детей, родившихся третьими или последующими, причем этот показатель на 73 процента перевыполнен. Продолжается выдача сертификатов на региональный материнский капитал - их получили 2753 семьи. Распорядились средствами более 4087 семей или 97,3 процента от плана. В 210 семьях в этом году родились двойни. Им оказана единовременная материальная помощь в размере 25 тысяч рублей на каждого ребенка. В рамках программы выполнено 1324 цикла экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
В Оренбуржье сельских пенсионеров доставят в медцентры спецтранспортом

Цель регионального проекта "Старшее поколение" - увеличение к концу 2024 года продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Одна из главных задач - повышение доступности медицинской помощи для сельчан. С 2020 года в области предусмотрено проведение дополнительных скринингов сельским пенсионерам старше 65 лет.

Напомним, что для доставки пожилых жителей глубинки в медцентры регион закупил спецтранспорт - 35 автомобилей, еще шесть машин будет приобретено до конца года. Пока проект запущен в трех пилотных территориях - Беляевском, Ташлинском и Курманаевском районах. А с января к нему подключится вся область. В такой услуге нуждаются более 6000 человек.

При этом все больше оренбургских пенсионеров стремятся вести активный образ жизни.

- Старшее поколение готово учиться, - подчеркнула и.о. министра труда и занятости региона Наиля Исхакова. - Двенадцать предприятий области организовали обучение своих предпенсионеров. Всего за девять месяцев прошли обучение 1537 человек.

Для этой категории действуют 116 программ. Наиболее востребованы курсы воспитателей, бухгалтеров, поваров, водителей и специалистов в сфере охраны труда.

Кстати

В текущем году на специальных курсах повысили компьютерную грамотность более 1547 пожилых оренбуржцев. Ряды "серебряных" волонтеров в регионе пополнили 578 человек. Создано 42 приемные семьи для пенсионеров. Проводятся занятия физкультурой на спортивных объектах шаговой доступности для 3229 граждан старшего возраста, в клубах по интересам занимаются 3781 человек.

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