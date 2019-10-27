"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в Самаре

В Самаре ждали этого матча. "Крылья Советов" в последних трех матчах сумели одержать три победы, при этом не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Такое с самарцами не происходило уже довольно давно.

"Зенит" участвует в Лиге чемпионов, поэтому команда играет чаще почти всех своих соперников в РПЛ. Последний матч у команды Сергея Семака выдался не слишком успешным - ведя 1:0, питерцы проиграли "Лейпцигу" - 1:2.

В стартовом составе "Зенита" не оказалось Артема Дзюбы. Интрига пропала довольно быстро - оказалось, что в Германии он получил небольшое повреждение, поэтому Семак решил приберечь своего лидера.

По ходу встречи отсутствие Дзюбы не было заметно. "Зенит" сразу же захватил инициативу, а самарцы действовали на поле так, как будто главной их задачей было не пропустить. Но и с этим справиться не удалось. На 28-й минуте после подачи углового Антон Зиньковский не уследил за Юрием Жирковым и тот нанес могучий удар под перекладину. Сергей Рыжиков краешком пальцев мяч задел, но спасти партнеров не смог.

После перерыва самарцы стали играть активнее. Однако их главная ударная сила - Александр Соболев - оказался наглухо прикрыт. И шанса пополнить бомбардирский счет ему не представилось.

В середине второго тайма на поле вышел-таки Дзюба и именно он в итоге поставил в матче победную точку.

"Зенит" победил и пока не завершился матч "Локомотив" - "Спартак" возглавляет турнирную таблицу с 32 очками. На три меньше у "Локомотива" и "Ростова".