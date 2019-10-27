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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прерванная песня

На Алтае автобус с фольклорным коллективом попал в жуткую аварию
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В понедельник в Алейском районе Алтайского края объявят траур по погибшим в ДТП участницам фольклорного коллектива "Сударушки". Пожилые женщины ехали в Барнаул на краевой фестиваль творческих коллективов серебряного возраста. Но выступить им и не удалось.
Фото: МЧС России/ТАСС
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Утром в субботу бабушки на микроавтобусе Fiat районного отдела культуры отправились из Алейска в Барнаул, но, не проехав и полпути, попали в аварию. Навстречу микроавтобусу выскочил минивэн Nissan Presage. Лобовой удар был такой силы, что у Fiat разворотило весь капот, а у минивэна снесло всю переднюю часть. Из 12 человек, ехавших в микроавтобусе, погибли три участницы коллектива и сотрудница районного отдела культуры, сопровождавшая "сударушек" на концерт.

Всего в ДТП погибли восемь человек: все, кто ехал в Nissan Presage, - четверо человек, включая восьмилетнюю девочку, а также четверо погибших в микроавтобусе. Выжившие участницы фольклорного коллектива и водитель микроавтобуса госпитализированы. Четверо из них в тяжелом состоянии вертолетом были доставлены в Барнаул в краевую больницу, где за их жизни сейчас борются врачи.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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