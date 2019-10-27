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27.10.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новокузнецке

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Новокузнецке следователи выясняют причины взрыва, прогремевшего накануне в жилом доме на улице Мира. В квартире, где произошел инцидент, пострадали два человека.

Фото: Эльвира Балганова/ТАСС
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Напомним, ЧП произошло субботним днем. Предварительно установлено, что 63-летняя новокузнечанка, у которой умер муж, попросила своего 66-летнего двоюродного брата помочь открыть сейф с охотничьими принадлежностями покойного. Родственник пришел с болгаркой. И как только начал распиливать металлическую конструкцию, ее разорвало на части. В квартире вспыхнул пожар, который сначала был принят за последствие взрыва газового баллона. Соседи вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. -  Обстоятельства произошедшего устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа. По результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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