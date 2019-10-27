СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новокузнецке

В Новокузнецке следователи выясняют причины взрыва, прогремевшего накануне в жилом доме на улице Мира. В квартире, где произошел инцидент, пострадали два человека.

Напомним, ЧП произошло субботним днем. Предварительно установлено, что 63-летняя новокузнечанка, у которой умер муж, попросила своего 66-летнего двоюродного брата помочь открыть сейф с охотничьими принадлежностями покойного. Родственник пришел с болгаркой. И как только начал распиливать металлическую конструкцию, ее разорвало на части. В квартире вспыхнул пожар, который сначала был принят за последствие взрыва газового баллона. Соседи вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - Обстоятельства произошедшего устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа. По результатам будет принято процессуальное решение.