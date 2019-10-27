Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера "ИГ" аль-Багдади

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, очередная новость о ликвидации главаря террористов напомнила ему цитату из произведения Николая Гоголя.

- Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью", - отреагировал он.

При этом Кадыров подчеркнул, что анонсированная гибель аль-Багдади мало что изменит, пока заинтересованные стороны делят террористов на плохих и хороших. Он отметил, что основатель международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усама бен Ладен мертв уже восемь лет, а сама организация террористов существует до сих пор. По мнению главы чеченской республики, только полная очистка Сирии от сторонников "Исламского государства" поможет искоренить эту проблему.

Напомним, сегодня ряд западных СМИ сообщил о том, что США провели спецоперацию в Сирии, в результате которой был ликвидирован лидер "ИГ" Абу Бакр аль-Багдади. Официального подтверждения этой информации пока нет. Источники агентства Reuters подтвердили ликвидацию террориста иракской разведке. Отмечается, что операция проводилась в сирийском Идлибе. Аль-Багдади якобы удалось обнаружить по пути к турецкой границе. Он пытался вывезти свою семью.

По информации Newsweek, ликвидация проводилась Объединенным командованием специальных операция Пентагона. Утверждается, что ранее американские военные получили надежные разведданные, что и помогло уничтожить террориста. Как утверждается в сообщении, Министерство обороны США уже доложило Белому дому, что в ходе рейда с "высокой степенью уверенности" был убить именно аль-Багдади.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что "произошло что-то очень крупное", однако не уточнил, что именно он имеет в виду. Как сообщает ТАСС, позднее пресс-служба Белого дома анонсировала "важное заявление" американского лидера, которое произойдет в 09.00 по вашингтонскому времени (16.00 по мск).

Абу Бакр Аль-Багдади считается основателем террористической организации "Исламское государство". С 2014 года, как только боевики вторглись в Ирак и Сирию, в СМИ периодически появляются сообщения о ликвидации Аль-Багдади. Однако до сих пор ни одно из них не было подтверждено.