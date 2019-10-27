Новости

Жительница Хакассии из ревности покалечила сына 11:44
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера "ИГ" аль-Багдади 11:39
Атомные подлодки Северного флота испытают новое оружие 11:25
В США назвали "способ захвата" Калининграда войсками НАТО 11:09
Под Рязанью при пожаре погибли трое детей 10:53
Когда вернутся льготные автокредиты 10:35
Сербы отвергли предложение Фанара поддержать украинских раскольников 10:22
Экс-депутат Рады предрек экономике Украины сильный удар 10:20
АвтоВАЗ рассекретил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором 09:15
Стал известен доход нелегальных экскурсоводов по крышам Петербурга 08:56
Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре 08:49
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета 08:39
Американские СМИ сообщили о возможной ликвидации главаря ДАИШ 08:12
Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на Гран-при в Канаде 07:54
Военные Украины назвали самозванцами общавшихся с Зеленским добровольцев 07:39
Рекордсменка Трусова призналась в частых падениях на первом прыжке 07:30
ВМС США пополнил новый боевой корабль прибрежной зоны 07:13
Белый дом анонсировал "важное заявление" Трампа 06:30
Рота военной полиции РФ прибыла в Кобани для патрулирования с Турцией 06:03
Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией" 05:33
СМИ: Военные США возвращаются из Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор 04:54
Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС 04:19
Жители Курильска ощутили землетрясение 04:12
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте 03:37
Российских туристов предупредили о лесных пожарах в Калифорнии 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
27.10.2019 11:39
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера "ИГ" аль-Багдади

Текст: Ирина Белова
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, очередная новость о ликвидации главаря террористов напомнила ему цитату из произведения Николая Гоголя.

Фото: Иван Егоров/РГ
Патрушев: В борьбе с террором нужно отказаться от двойных стандартов

- Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью", - отреагировал он.

При этом Кадыров подчеркнул, что анонсированная гибель аль-Багдади мало что изменит, пока заинтересованные стороны делят террористов на плохих и хороших. Он отметил, что основатель международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усама бен Ладен мертв уже восемь лет, а сама организация террористов существует до сих пор. По мнению главы чеченской республики, только полная очистка Сирии от сторонников "Исламского государства" поможет искоренить эту проблему.

Напомним, сегодня ряд западных СМИ сообщил о том, что США провели спецоперацию в Сирии, в результате которой был ликвидирован лидер "ИГ" Абу Бакр аль-Багдади. Официального подтверждения этой информации пока нет. Источники агентства Reuters подтвердили ликвидацию террориста иракской разведке. Отмечается, что операция проводилась в сирийском Идлибе. Аль-Багдади якобы удалось обнаружить по пути к турецкой границе. Он пытался вывезти свою семью.

По информации Newsweek, ликвидация проводилась Объединенным командованием специальных операция Пентагона. Утверждается, что ранее американские военные получили надежные разведданные, что и помогло уничтожить террориста. Как утверждается в сообщении, Министерство обороны США уже доложило Белому дому, что в ходе рейда с "высокой степенью уверенности" был убить именно аль-Багдади.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
США помогли предотвратить теракты в России

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что "произошло что-то очень крупное", однако не уточнил, что именно он имеет в виду. Как сообщает ТАСС, позднее пресс-служба Белого дома анонсировала "важное заявление" американского лидера, которое произойдет в 09.00 по вашингтонскому времени (16.00 по мск).

Абу Бакр Аль-Багдади считается основателем террористической организации "Исламское государство". С 2014 года, как только боевики вторглись в Ирак и Сирию, в СМИ периодически появляются сообщения о ликвидации Аль-Багдади. Однако до сих пор ни одно из них не было подтверждено.

В мире Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американские СМИ сообщили о возможной ликвидации главаря ДАИШ
Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией"
Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Военные Украины назвали самозванцами общавшихся с Зеленским добровольцев
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте