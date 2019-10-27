Юрий Грымов представил новый фильм в Петербурге

В ограниченный прокат вышел новый фильм Юрия Грымова "Анна Каренина. Интимный дневник" – яркая современная психологическая драма, экспериментальная экранизация классики мировой литературы. Сюжет романа Льва Толстого перенесен в современные реалии.

Корреспондент "РГ" побывал на премьере и обсуждении картины в петербургском кинотеатре "Аврора".

Два года назад Юрий Грымов представлял в "Авроре" вместе с актерами картину "Три сестры", интерпретацию знаменитой пьесы Чехова. На сей раз актеров на встрече не было, и режиссер заметил, что "Анну Каренину" он снял еще до "Трех сестер". И рассказал, почему готовый фильм не выходил в прокат несколько лет и что так долго работал над ним отнюдь не из-за финансовых проблем. Когда прозвучало, что бюджет картины составил… ноль рублей (почему - станет понятно, когда вы увидите ее), раздались аплодисменты.

- Это большая, колоссальная работа. Я ею горжусь. Для меня это важный этап. Почему мне понадобилось пять лет? Сначала написал текст дневника, потом был монтаж. Затем понял, что задуманное невозможно сделать, далее - усилия, терпение. Еще полтора года стоял - не верил, что мы все-таки дойдем до конца. И новые поиски, переписывание сценария…

"Вы переписали Толстого? Там ведь нет дневника героини" - спрашивают меня. Даже смешно, - говорил Грымов. - Поверьте, мы действовали как саперы - осторожно, бережно по отношению к тексту романа. Когда я экранизировал роман "Казус Кукоцкого", Людмила Улицкая сказала: "Юра, я книжку написала, а ты снимаешь кино". Фильм "Анна Каренина" - это мой взгляд на роман Толстого, мое отношение к Анне.

- Ты что-нибудь понимаешь? Я ничего не понимаю! - услышала корреспондент "РГ" за спиной примерно на 15-й минуте показа.

Режиссеру пришла записка из зала:

- Бессмысленное мельтешение кадров, нудное, утомительное…

- Я смотрела фильм на одном дыхании. Абсолютно все понятно. Спасибо вам! - сказала Грымову немолодая женщина. Еще одно мнение:

- Восхищена, как вы сохранили текст Толстого - при всей современности изображения и при том, что дневника в его романе нет!

- Я педагог, преподаю литературу. Благодарю вас за фильм, за то, что вы показали нам произведение искусства. Такое новое, современное. Это счастье - обрести свежее, близкое, человеческое, вызывающее сочувствие, переживание. Я увидела живопись, балет, хореографию, услышала музыку - и все это в вашем кино. Я ваша поклонница (знаю ваши фильмы и спектакли) и единомышленница, мне с вами хорошо думать, чувствовать.

Как вы относитесь к Анне, ее мужу?

Юрий Грымов: Анну я осуждаю за самоубийство. В моей системе координат это ненормально - оставить детей. Алексей Каренин мне понятен.

Что вы хотели сказать этой картиной нам?

Юрий Грымов: Я придумал для экранизации знаменитого романа в ХХI веке новый киноязык. Сказал все, что мог. Комментировать мне тяжело. Вы поняли или не поняли фильм. Важно и то, что кто-то, как сказал сегодня один зритель, заинтересуется, прочтет книгу - это уже много.

Р. S. Сохраним интригу - и не будем пересказывать содержание фильма Грымова, описывать киноязык, сообщать, кто сыграл главные роли… Это надо увидеть самим.

Тем временем

10 декабря в театре "Модерн" премьера спектакля Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер" по роману Льва Толстого.

- Три года иду к премьере. 70 человек на сцене, Академический русский хор имени Свешникова. Сшито 423 костюма. Театр для меня сегодня роднее, чем кино. Это живой организм, там есть свобода, разнообразие. И есть труппа единомышленников, - рассказал режиссер.