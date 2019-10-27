На Псковскую область обрушился разрушительный ураган

Псковская область оказалась во власти урагана. В районах, попавших в эпицентр стихии, ветер выкорчевывает с корнем деревья, выбивает балконные двери, срывает рекламные щиты и светофоры.

Как сообщил на своей странице в Facebook губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в эпицентре урагана оказался сам Псков, а также Псковский, Струго-Красненский и Печорский районы.

В региональном управлении МЧС отмечают, что в районах, попавших в эпицентр стихии, а также в Плюсском и Островском районах, наблюдаются перебои электросбнажения.

Сейчас на территориях, пострадавших от разгула стихии, работают пожарно-спасательные подразделения. Они убирают деревья с дорог. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения. По оценкам метеорологов, в зоне урагана регион будет до полуночи.

Стоит отметить, что от стихии пострадали несколько регионов Северо-Запада. Так, в Ленинградской и Новгородской областях наблюдались перебои с электроснабжением. В Ленобласти ко всем 7,5 тысячам потребителей электричество удалось вернуть, в Новгородской области в зоне неустраненного пока блэкаута оказались 9 тысяч человек.