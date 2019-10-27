Стал известен доход нелегальных экскурсоводов на крышах Петербурга

Нелегальные экскурсии только на одной крыше Петербурга ежедневно могут приносить организаторам прогулок до 30 тысяч рублей. А оборот фирм, организовывающих такие прогулки, может достигать 50 миллионов рублей в год, сообщил на брифинге в жилищном комитете Петербурга директор "Русского экскурсионного общества" Алексей Дюринский.

По оценкам эксперта, прогулки по петербургским крышам превратились в целую индустрию. В основном, теневую. Организаторы таких экскурсий не только не платят налогов. На прогулках не соблюдаются требования безопасности, участники экскурсий рискуют жизнями. Также портится имущество домов в центре города.

Дюринский отмечает, что на популярных городских крышах в историческом центре экскурсии длятся с 10 утра до полуночи, в день на крышу может взобраться десять и более групп, в каждой 10-15 человек. Из-за частных визитов кровля приходит в аварийное состояние.

Управляющие компании за свой счет ставят замки на чердаках. Но организаторы нелегальных экскурсий их срезают, ведь прогулки по крышам - это их доход. В Петербурге есть несколько адресов, где управляющие компании каждую неделю ставят новые замки и двери. За все это платят жильцы.

Ключевая проблема - это спрос. Редкий турист не хочет ощутить городскую романтику, прогулявшись по петербургским крышам. Нелегальные фирмы искусственно поддерживают этот спрос в группах в социальных сетях.

Сообщества, предлагающие нелегальные экскурсии насчитывают сотни тысяч человек.

Сейчас жилищный комитет Петербурга совместно с другими структурами Смольного и объединениями жильцов вырабатывает собственную стратегию по крышам. В ведомстве отмечают, что полного запрета на экскурсии по крышам не будет, тем не менее, жилищный комитет намерен отстроить систему, чтобы экскурсии проводились лишь в тех домах, жильцы которых сами дали на это свое согласие. Также до экскурсий Смольный намерен допускать только легальные фирмы, которые обеспечивают безопасность группы и платят налоги.